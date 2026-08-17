Укр

Ядовитое облако накрыло Кропивницкий: что на самом деле произошло на отстойниках и какие последствия

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Люди жалуются, что тяжело дышать
Люди жалуются, что тяжело дышать. Фото Коллаж "Телеграф"

Жителей просят по возможности не находиться на открытом воздухе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Кропивницкий накрыл смог, жители жалуются, что дышать очень сложно. Сильное задымление возникло из-за спровоцированного жарой пожара на территории недействующих отстойников ОКПП "Днепр-Кировоград".

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович. Чиновник уточнил, что по состоянию на 8:30 17 августа площадь тления составляет 0,8 га. На месте работают подразделения ГСЧС. Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний оперативно проводят исследование качества воздуха.

"А пока закрывайте окна и двери в помещениях, по возможности ограничивайте пребывание на открытом воздухе, на улице обязательно используйте защитные маски или респираторы", — пишет Райкович.

Где самое плохое качество воздуха

По данным сайта по отслеживанию качества воздуха saveecobot, по состоянию на 08:00 17 августа наиболее загрязненный воздух наблюдается по адресу улица Фортечная, 1 и составляет 256 PM2.5. Это очень вредный уровень.

Задымление в Кропивницком 17.08.2026
Дым в Кропивницком, где воздух хуже всего. Карта: saveecobot

Что такое PM2.5 и PM10

Это микроскопические твердые частицы пыли, сажи и зависших в воздухе жидкостей. Цифры означают их наибольший размер в микронах: PM10 — до 10 мкм (грубая пыль), а PM2.5 — до 2.5 мкм (чрезвычайно мелкие частицы тоньше человеческого волоса в десятки раз).

Источником PM2.5 в большинстве своем являются выхлопные газы автомобилей, дым от горения и выбросы заводов. Эти частицы опаснее PM10, источником которых являются дорожная пыль, строительный мусор, пыльца растений, частицы плесени и промышленная грязь. Из-за крошечного размера PM2.5 проходит через легкие прямо в кровь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Черное море раскалилось за лето. Какую погодную аномалию принесет Украине осенью.

Теги:
#Пожар #Воздух #Дым #Качество воздуха #Кропивницкий