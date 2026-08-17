Ядовитое облако накрыло Кропивницкий: что на самом деле произошло на отстойниках и какие последствия

Жителей просят по возможности не находиться на открытом воздухе

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Кропивницкий накрыл смог, жители жалуются, что дышать очень сложно. Сильное задымление возникло из-за спровоцированного жарой пожара на территории недействующих отстойников ОКПП "Днепр-Кировоград".

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович. Чиновник уточнил, что по состоянию на 8:30 17 августа площадь тления составляет 0,8 га. На месте работают подразделения ГСЧС. Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний оперативно проводят исследование качества воздуха.

"А пока закрывайте окна и двери в помещениях, по возможности ограничивайте пребывание на открытом воздухе, на улице обязательно используйте защитные маски или респираторы", — пишет Райкович.

Где самое плохое качество воздуха

По данным сайта по отслеживанию качества воздуха saveecobot, по состоянию на 08:00 17 августа наиболее загрязненный воздух наблюдается по адресу улица Фортечная, 1 и составляет 256 PM2.5. Это очень вредный уровень.

Дым в Кропивницком, где воздух хуже всего. Карта: saveecobot

Что такое PM2.5 и PM10

Это микроскопические твердые частицы пыли, сажи и зависших в воздухе жидкостей. Цифры означают их наибольший размер в микронах: PM10 — до 10 мкм (грубая пыль), а PM2.5 — до 2.5 мкм (чрезвычайно мелкие частицы тоньше человеческого волоса в десятки раз).

Источником PM2.5 в большинстве своем являются выхлопные газы автомобилей, дым от горения и выбросы заводов. Эти частицы опаснее PM10, источником которых являются дорожная пыль, строительный мусор, пыльца растений, частицы плесени и промышленная грязь. Из-за крошечного размера PM2.5 проходит через легкие прямо в кровь.

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