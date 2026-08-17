Военный эксперт Дмитрий Снегирев для "Телеграфа" о том, что украинские удары по морским портам, судам и логистике россиян стали ощутимым рычагом экономического давления и нанесли оккупантам немалые потери

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Украинская кампания по блокаде и систематическим ударам по объектам страны-оккупанта в акватории Азовского моря парализовала российскую морскую логистику, спровоцировав серьезные экономические и инфраструктурные проблемы для страны-агрессора. В результате закрытия навигации через Керченский пролив и поражение транспортных судов страна-оккупант потеряла ключевые экспортные артерии именно в разгар уборочной кампании.

Весомой потерей для окупантов стала блокада глубоководных портов в Азовском море. В частности Бердянского, который использовала в качестве одного из ключевых портов для материально-технического обеспечения оккупационной армии. Кроме того через этот порт шла отгрузка зерновых культур, собранных на территории оккупированной Запорожской, Донецкой областей.

Помимо сельхозпродукции, продукция тяжелой металлургии, минеральные удобрения. Оккупанты признают тот факт, что в результате атак украинских БПЛА по сухогрузам, баржам экспорт российского зерна уменьшился практически на 30%. Это колоссальное недоснабжение в российском бюджете.

Удары украинских сил обороны по российской транспортной инфраструктуре существенно усложнили экспорт сельскохозяйственной продукции России, что приводит к многомиллиардным потерям российского бюджета.

Речь идет о блокировании Азовского моря, которое россияне ошибочно считают внутренним морем российской федерации, а также о серьезном ограничении поставок российской сырой нефти через Босфор и Дарданеллу конечным потребителям. Я акцентирую внимание именно на сырой нефти, потому что после ударов украинских сил обороны по нефтеперерабатывающим предприятиям россия в значительной степени потеряла возможность перерабатывать ее и производить бензин и дизельное топливо.

В результате снабжение нефтепродуктами конечным потребителям стало крайне усложненным. Поэтому Кремль пытается компенсировать катастрофические потери бюджета за счет экспорта сырой нефти. Однако, как мы видим, и эта стратегия не приносит желаемого результата.

Стоит отметить, что в июле в результате системных атак Вооруженных сил Украины на российскую инфраструктуру и танкеры по Черному и Азовскому морям транспортировка нефтепродуктов России уменьшилась на 45,6% по сравнению с июнем.

Отгрузка нефтепродуктов из портов Азовского моря (включая порты рек Волга и Дон) уменьшилась на 64,3% или в 2,8 раза. На Черном море экспорт сырой нефти России за июль уменьшился на 18,1%.

Напомним, страна-оккупант ввела запрет на экспорт дизельного топлива с 8 по 31 июля в рамках более широкого пакета мер по поддержке внутреннего рынка топлива. Впоследствии российское правительство продлило действие запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а дизеля – до 31 августа 2026 года.

Исторически россия сама – один из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% производимого горючего вывозилось за границу. К примеру, в 2023 году внутреннее потребление дизеля составляло 52,2 млн тонн, а 35,7 млн ушло на экспорт.

Однако удары по НПЗ, снизившие нефтепереработку в России до 20-летних минимумов, привели к сокращению выпуска дизеля почти на 40% — даже больше, чем бензина, выпуск которого стал меньше четверти.

Украинские беспилотники фактически заблокировали перемещение российских сухогрузов и наливных судов в акватории Черного моря. При этом интенсивность этих ударов постоянно растет. Оккупанты вынуждены признавать, что Азовское море фактически заблокировано, а транспортировка нефти через Черное море находится под большим вопросом. Кроме того, заблокирован канал Дон-Азов. Все это означает самые серьезные потери для российского бюджета.

Остановка навигации заставляет минтранс РФ искать альтернативные железнодорожные маршруты, что резко удорожает логистику и ведет к прямым убыткам производителей на фоне заполнения внутренних хранилищ.

В свою очередь поражение танкерного флота силами обороны Украины сделало невозможным бесперебойный вывоз российских нефтепродуктов через Азовское море. Поврежденные суда, дрейфующие и требующие буксировки, заблокировали движение, усложнив поставки горючего и военных грузов в оккупированный полуостров.

Попытка переориентировать потоки на порты типа Новороссийска создает инфраструктурный коллапс, поскольку железнодорожная сеть и терминалы не рассчитаны на экстренное удвоение объемов.

Негативные для россиян последствия распространяются и на аграрный сектор

Из-за высоких рисков уничтожения кораблей российские власти временно прекратили прием заявок на проход судов через Керченский пролив, полностью заблокировавший Дон-Азовский маршрут. Следует отметить, что по этому пути страна-оккупант вывозила около 27–30% своего зерна (более 14 млн тонн за сезон). Из-за блокады июльский экспорт российского зерна упал до самого низкого уровня с 2017 года.

Аналитики ИКАР зафиксировали падение экспорта зерна на 20% от запланированного (до 2 млн. тонн вместо 2,5 млн. тонн) из-за логистического паралича.

Это означает соответствующее сокращение валютной выручки от продажи агропродукции на мировых рынках. И, как сами россияне любят говорить, "мы еще не начинали". Речь идет о дальнейшем наращивании интенсивности украинских ударов.

Замечу, что российская система противовоздушной обороны не справляется с растущим количеством атак.

Противник вынужден признавать, что возможности противодействовать украинским атакам фактически минимальны. Система ПВО врага демонстрирует низкую эффективность, в то время как количество и качество ударов украинской стороны постоянно растет.