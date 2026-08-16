Дожди не спасут все поля: какие области Украины могут остаться без осадков осенью

Среди возможных последствий для аграриев — перенос сроков посева и пересыхание почвы

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Европейская система анализа погоды Copernicus Climate Change Service свидетельствует — значительная часть Украины в 2026 году пережила условия, сухие стандартных. Земля высохла так, что даже дожди осенью могут не изменить ситуацию.

По данным системы наблюдения, аномальная засуха коснулась как минимум верхнего слоя земли. Более влажные условия фиксировали только на востоке, где местами дожди и грозы привели к наводнениям. Осенью, даже несмотря на прогнозируемые дожди, засуха еще доставит хлопоты аграриям.

По погодной карте евро-средиземноморского центра CMCC, осадки выше средней осени следует ожидать над юго-востоком, Черным морем, незначительные на востоке и в западных областях. На карте области, еще вероятность сильных осадков выше – отмечены зеленым. По погодной карте немецкого DWD, шансы на влажную осень выше у юго-востока, а также центра и севера Украины.

Прогноз осадков CMCC на сентябрь-ноябрь 2026 года

Прогноз осадков DWD на сентябрь-ноябрь 2026 года

Телеграф обратился к инструментам искусственного интеллекта, чтобы на основе этих карт он спрогнозировал, какие области могут испытать недостаток влаги. Среди наиболее уязвимых Perplexity назвал:

Волынскую

Ровенскую

Житомирскую

Киевскую

Черниговскую

Сумскую

Винницкую

Хмельницкий

Тернопольская область.

Однако это не окончательный прогноз, а только расчет на основе данных двух моделей оценки будущих осадков осенью.

Что будет с огородами и полями

Сухая или недостаточно влажная осень – проблема для аграриев. Если недостаточно влаги, может потребоваться сдвинуть время посева. Дожди, которые могут быть обильные в некоторых областях, не гарантированно пропитывают почву, а если осень при этом будет теплее климатической нормы, вода просто испарится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сентябрь ожидается более теплым на несколько градусов, чем обычно. Так как Черное море летом накопило больше тепла, осень на юге может затянуться.