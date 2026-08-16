Кремль проигрывает "войну на истощение", а Россию ждет кризис: почему и когда это может произойти

Экономист заявил о кризисе, которого никто не будет ждать, а ИИ допустил, когда он может произойти

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Россия приближается к социальному кризису и не сможет выиграть "войну на истощение" против Украины, поддерживаемой западными союзниками. Такое заявление прозвучало от главного экономиста ключевого российского государственного банка "ВЭБ" ("Внешэкономбанк") Андрея Клепача.

Слова Клепача приводит российское издание The Moscow Times. Он не только признал, что Россия проиграет США и Китаю, но и Украине. Он говорит, что, несмотря на демографический кризис и частичное разрушение, экономика Украины выживает, а с внешней финансовой помощью и украинскими расходами сумы достигают половины российского бюджета.

"В этой войне на истощение мы не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас растут расходы", — говорит Клепач.

В российской экономике пока спад. Клепач объясняет: кроме санкций от США, на Россию повлияли украинские дальнобойные санкции. "Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре — портовой, нефтегазовой, химических комплексах, логистике — растут и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер для роста российской экономики", — говорит российский экономист. По его мнению, Россию накроет внезапный, но неотвратимый социальный кризис. По мнению Клепача, она не развалит Россию, как это было с СССР, однако усугубит технологическое отставание.

"Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта, когда это может произойти и на основе анализа экономических показателей и мнений других экспертов, ChatGPT выдал наиболее вероятные временные рамки. Самым опасным для России период после 2028 года. До этого периода экономические проблемы будут нарастать, однако Россия еще будет иметь или компенсировать дефициты. ИИ назвал этот период скорее стагнацией.

Ответ ИИ относительно времени, когда в России начнется социальный кризис/Скриншот

В то же время, в 2028-2030 годах кризис будет углубляться и отставание технологий, демографические проблемы, износ инфраструктуры, отсутствие инвестиций и падение доходов от нефти будет этому способствовать. А вот после 2030 г. риск сильно возрастает, если не будет изменения либо в экономической модели, либо во внешней политике.

Заметим, что о рисках для России и проигрыше "войны на истощение" заговорили столь на высоком уровне открыто — важно. ВЭБ это не просто государственный банк, а тот, через который Кремль финансирует собственные масштабные проекты. Банк называют главным институтом развития, он даже работает по отдельному закону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший замминистра энергетики РФ также считает, что экономика России больше не может выдерживать войну. На это оказывают влияние не только санкции, но и повышение налогов.