Ток, снасти и не только: названы 9 роковых ошибок, которые стоят жизни на рыбалке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правила безопасности на воде должны быть на первом месте
В городе Люботин Харьковской области 25-летний парень погиб от поражения током во время рыбалки на ставке. Трагедия произошла 15 августа.
Как сообщила полиция Харьковской области, парень рыбачил, находясь в воде. Когда он забрасывал удочку, крючок зацепился за провод, находившийся под высоким напряжением. Мужчину ударило электрическим током, он погиб.
9 ошибок, из-за которых могут погибнуть рыбаки
Поражение электрическим током. Именно это произошло с мужчиной из Люботина. Во время рыбалки нужно убедиться, что вы не находитесь в опасной зоне.
Тонкий лед. Рыбаки — азартный народ, и часто пренебрегают элементарной техникой безопасности. При выходе на недостаточно крепкий лед высока вероятность провалиться в ледяную воду.
Переворачивание лодки. Причиной гибели рыбаков может стать и перевернувшаяся на глубине лодка.
Переохлаждение. Рыбаки, которые погружаются в воду во время рыбалки могут подвергаться критическому уровню переохлаждения.
Запутывание в снастях. Причиной трагедии может стать запутывание в сетях или веревках в воде.
Удар молнии. Находясь в воде во время непогоды, есть опасность погибнуть от удара молнии.
Солнечный удар. Даже на суше и в хорошую погоду можно получить солнечный удар, который может стать роковым.
Падение со скользкого/скалистого берега. Пытаясь найти место, где лучше всего клюет, рыбаки могут пренебрегать элементарным здравым смыслом, забираясь на скалистые и скользкие места.
Употребление алкоголя. Это усиливает риск гибели от предыдущих причин, так как алкоголь снижает чувство опасности. Также он может убить и напрямую, если не знать меры.
Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах успешной рыбалки в разное время дня. Почему не клюет рыба.