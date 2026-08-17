Ток, снасти и не только: названы 9 роковых ошибок, которые стоят жизни на рыбалке

Правила безопасности на воде должны быть на первом месте

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В городе Люботин Харьковской области 25-летний парень погиб от поражения током во время рыбалки на ставке. Трагедия произошла 15 августа.

Как сообщила полиция Харьковской области, парень рыбачил, находясь в воде. Когда он забрасывал удочку, крючок зацепился за провод, находившийся под высоким напряжением. Мужчину ударило электрическим током, он погиб.

Трагедия произошла на одном из ставков. Фото: Полиция

9 ошибок, из-за которых могут погибнуть рыбаки

Поражение электрическим током. Именно это произошло с мужчиной из Люботина. Во время рыбалки нужно убедиться, что вы не находитесь в опасной зоне.

Тонкий лед. Рыбаки — азартный народ, и часто пренебрегают элементарной техникой безопасности. При выходе на недостаточно крепкий лед высока вероятность провалиться в ледяную воду.

Переворачивание лодки. Причиной гибели рыбаков может стать и перевернувшаяся на глубине лодка.

Угрозы во время рыбалки. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Переохлаждение. Рыбаки, которые погружаются в воду во время рыбалки могут подвергаться критическому уровню переохлаждения.

Запутывание в снастях. Причиной трагедии может стать запутывание в сетях или веревках в воде.

Удар молнии. Находясь в воде во время непогоды, есть опасность погибнуть от удара молнии.

Солнечный удар. Даже на суше и в хорошую погоду можно получить солнечный удар, который может стать роковым.

Падение со скользкого/скалистого берега. Пытаясь найти место, где лучше всего клюет, рыбаки могут пренебрегать элементарным здравым смыслом, забираясь на скалистые и скользкие места.

Употребление алкоголя. Это усиливает риск гибели от предыдущих причин, так как алкоголь снижает чувство опасности. Также он может убить и напрямую, если не знать меры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах успешной рыбалки в разное время дня. Почему не клюет рыба.