Не только пшеница и подсолнечник: какие культуры станут золотой жилой для Украины после войны

Почвы будут нуждаться в агрохимическом и токсикологическом контроле перед посевами.

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Украинские черноземы – одно из главных природных преимуществ страны, благодаря которой Украина стала одним из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Однако сегодня они сталкиваются с растущими вызовами. К истощению добавились последствия полномасштабной войны – минирование, взрывы и загрязнение почв.

В каких областях угроза для черноземов самая большая, удастся ли сохранить плодородие земель и каким может быть агросектор в будущем, "Телеграф" выясняет вместе с ведущими украинскими учеными. Это первый материал из цикла. Он посвящен состоянию украинских черноземов, влиянию на них войны и возможностям их восстановления и последующего использования.

Собеседницы "Телеграфа" — Елена Грищенко, ученый секретарь Государственного учреждения "Институт охраны почв Украины", кандидат сельскохозяйственных наук, а также Елена Мельник, доцент кафедры экологии и ботаники Сумского национального аграрного университета, научный сотрудник Бернского университета прикладных наук и почетный профессор Королевского аграрного университета Великобритании.

Плодородные земли пока не потеряны, но их состояние ухудшается

Украинские черноземы по-прежнему остаются одним из самых ценных природных ресурсов страны. Ученые не говорят о том, что Украина теряет их как ресурс. Но состояние почв ухудшается, а война добавила к старым проблемам новые.

К 2022 году почвы уже страдали истощением, потерей гумуса, переуплотнением, засухой, нарушением севооборотов и недостатком органических удобрений. Теперь к этому добавились взрывы, пожары, минирование и движение тяжелой военной техники.

Украинские черноземы уничтожаются вместе с урожаем/ Фото: instagram.com/vitsikkkk

"Состояние украинских черноземов сегодня можно охарактеризовать как напряженное и неоднородное. Они сохраняют высокий природный потенциал плодородия, но во многих регионах одновременно происходят несколько процессов деградации: потеря гумуса и питательных элементов, переуплотнение, подкисление или засоление, засухи, а после 2022 года — ещё и механическое разрушение, минирование и химическое загрязнение в результате боевых действий", — говорит Елена Грищенко.

По оценкам ГУ "Госгрунтоохрана", в 2025 году около 15 млн гектаров земель подверглись милитарной деградации. Но украинские черноземы обладают важным свойством — они способны частично нейтрализовать загрязнения.

Елена Мельник говорит, что при исследовании более 10 тысяч образцов почвы из прифронтовых регионов в некоторых случаях концентрация загрязнителей была ниже, чем на части сельскохозяйственных земель Западной Европы. По ее словам, это в значительной степени объясняется буферными свойствами черноземов.

Деградация началась задолго до войны

Война не создала проблему истощения почвы. Она ее ускорила. До полномасштабного вторжения часть украинских земель уже теряла плодородие из-за интенсивного земледелия, нарушения севооборотов, сокращения животноводства и недостаточного возвращения органического вещества в почву.

Простыми словами, из земли забирали больше, чем успевали вернуть. По словам Грищенко, на значительной части сельскохозяйственных земель почва истощается быстрее, чем естественно восстанавливается. В первую очередь это касается гумуса и питательных веществ.

Формирование около одного сантиметра плодородного слоя почвы в естественных условиях может длиться около ста лет. Елена Грищенко, ученый секретарь ГУ "Институт охраны почв Украины"

Один из способов вернуть органику в землю – животноводство. "Когда вносили навоз в почвы, с ним возвращались азот и фосфор. Если мы разрываем эти циклы, то без этих веществ система работать не может", — объясняет Мельник.

Должны измениться и способы возделывания земли. По словам ученой, часть агрохолдингов уже рассматривает технологию no-till — выращивание культур без вспашки почвы.

Война бьет по грунту с нескольких сторон

Взрыв может разрушить грунтовой профиль и перемешать его слои. Тяжелая техника уплотняет землю. Пожары повреждают верхний слой. А воронки после обстрелов изменяют структуру почвы и создают дополнительные условия для эрозии. "Война создает дополнительные механические, физические и химические нагрузки, которых при обычном сельскохозяйственном использовании нет", — говорит Грищенко.

Особенно сложные последствия могут оставаться там, где горела техника или применялось тяжелое огнеметное оружие. "Там, где использовали "Грады", "Солнцепек", там уничтожался слой на несколько сантиментов, ведь температура хоть и достигала тысяч градусов, но только на микросекунды. Скорость восстановления зависит от того, как восстановятся микроорганизмы и почвенные бактерии", — отмечает Мельник.

Не каждый поврежденный участок остается непригодным навсегда. К примеру, там, где горела техника и были разливы нефтепродуктов, часть органических загрязнителей со временем могут разлагать микроорганизмы. Но эти процессы могут длиться десятилетиями, и в течение этого времени участок может оставаться совершенно без растительности.

Физические изменения – еще один фактор. Даже если воронку засыпать, почва под ней еще годами может иметь другую плотность и структуру. Дальше в работу вступают дождь и ветер – они усиливают эрозию.

Потому после войны Украине придется не просто разминировать поля. Поврежденные земли необходимо будет обследовать, восстанавливать и защищать от дальнейшей деградации. Одним из таких мер может стать восстановление лесополос. Они защищают поля от ветра и, соответственно, уменьшают риск эрозии.

Самая большая проблема – не взрывчатка, а тяжелые металлы

Как объясняет Елена Мельник, большинство органических компонентов взрывчатых веществ со временем разлагаются естественным путем. "Тяжёлые металлы являются фактически самой большой проблемой, поскольку все органические компоненты — ТНТ, RDX, HMX и другие взрывчатые вещества — в подавляющем большинстве случаев через три-шесть месяцев превращаются в промежуточные продукты, часть которых связывается с органическим веществом почвы или далее минерализуется до CO₂, H₂O, нитратов, аммония и других простых соединений", — отмечает ученая.

В то же время некоторые загрязнители могут оставаться в почве десятилетиями.

В первую очередь это тяжелые металлы, в частности кадмий, свинец, медь и цинк, а также обедненный уран, способный накапливаться в почве и попадать в пищевые цепи через растения. Елена Мельник, доцент кафедры экологии и ботаники СНАУ

Где ситуация с почвами самая плохая

По результатам исследований ГУ "Институт охраны почв Украины", проведенных в Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях, были обнаружены локальные очаги загрязнения свинцом, кадмием, кобальтом, никелем, марганцем и цинком.

При этом ученые отмечают: загрязнение носит преимущественно локальный характер, поэтому полностью ставить крест на поле нельзя. "Высшие концентрации загрязнителей преимущественно приурочены к местам взрывов, пожаров, фортификационных сооружений и уничтоженной технике, поэтому среднего показателя по полю недостаточно — требуется детальная картировка", — объясняет Грищенко.

В целом, наиболее проблемными остаются Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Николаевская области. Именно тут к традиционным проблемам деградации добавились последствия боевых действий: разрушение грунтового профиля, уплотнение через движение тяжелой техники, минирование и химическое загрязнение.

Особенно сложна ситуация на Херсонщине. По данным исследований FAO, 94% опрошенных агропредприятий области сообщили о загрязнении земель минами и неразорванными боеприпасами.

Мельник отмечает, что больше всего горячих точек мониторинга загрязнения в исследовании СНАУ сегодня выявлено на Харьковщине. Активные исследования также проводятся в Сумской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Черниговской областях. Боевые действия продолжаются и неизвестно, насколько и где именно пострадают черноземы в конце войны.

Карта ниже подготовлена на основе данных ГУ "Институт охраны грунтов Украины". Заметим – минное/взрывное загрязнение, последствия горения встречаются локально во всех областях.

Где война разрушает почвы сильнее всего/ Инфографика "Телеграфа"

Можно ли восстановить чернозем после войны

Разминировать поле – еще не значит вернуть его в прежнее состояние. После завершения разминирования нужно выяснить, что произошло с почвой и безопасно ли на нем выращивать продукцию.

По словам Елены Грищенко, каждый такой участок нуждается в комплексном агрохимическом и токсикологическом обследовании. Только после анализов можно понять, пригодна ли земля для сельского хозяйства и какое обновление ей нужно.

Сегодня сложно спрогнозировать состояние почв на территориях, которые годами находятся в зоне активных боевых действий и подвергаются повторным обстрелам, взрывам, пожарам, передвижению тяжелой техники и обустройству фортификационных сооружений. Длительное и многократное влияние может приводить к накоплению загрязняющих веществ, их миграции в почвенном профиле, усилению переуплотнения, разрушению структуры и генетических горизонтов почвы, а также постепенному ухудшению его плодородия. Елена Грищенко, ученый секретарь ГУ "Институт охраны почв Украины"

Какие растения могут помочь очищать украинские земли после войны

После завершения боевых действий части украинских полей понадобится своеобразное "лечение". Одним из инструментов восстановления могут стать растения, способные накапливать в своих тканях тяжелые металлы и другие загрязнители.

Речь идет о так называемой фиторемедиации — естественный способ очистки почв с помощью растений. По словам Елены Мельник, одним из вариантов может стать выращивание специальных культур.

"Как вариант мы будем использовать фиторемедианты — зеленые растения для производства биогаза, смешивая их с другими растительными остатками", — говорит Мельник. Среди потенциальных помощников хорошо знакомый украинцам подсолнечник, а также ива и мискантус. Они способны накапливать часть опасных веществ, постепенно снижая уровень загрязнения почвы.

Впрочем, ученые предупреждают: это не волшебная палочка и не способ вернуть землю в нормальное состояние за один сезон — речь идет о годах восстановления. Однако, учитывая значительные площади земель, которые находятся под влиянием боевых действий, вопрос использования фиторемедиантов до конца не решен, ведь эти растения нужно утилизировать, а соответствующих площадок и законодательной базы нет.

Как война и климат могут изменить украинское сельское хозяйство

Восстановление почв – лишь часть будущих изменений. Война и климат могут повлиять и на то, что Украина будет выращивать на своих землях. Если часть земель будет оставаться недоступной или потребуется длительное восстановление, агросектору придется получать больше продукции с каждого пригодного для обработки гектара.

По мнению Елены Мельник, наряду с традиционными зерновыми культурами все большее значение будут приобретать направления с более высокой добавленной стоимостью. Еще одно перспективное направление – выращивание белковых культур.

Я думаю, что будут развиваться садоводство, выращивание ягодных культур и орехов. Сейчас мы видим, что в Европе наблюдается активный интерес к белку. Украина может стать поставщиком этого белка. Речь идет о бобовых: горохе, чечевице и сое. Елена Мельник, доцент кафедры экологии и ботаники СНАУ

В то же время отказываться от пшеницы или других основных зерновых никто не планирует. Напротив, как отмечает Елена Грищенко, в условиях сокращения земельного ресурса особое значение приобретает продовольственная безопасность: "Целесообразно сохранять достаточные площади под пшеницей и другими зерновыми культурами, необходимыми для производства хлеба и круп, расширять выращивание зернобобовых культур как важного источника растительного белка, а также для стабильной работы животноводства. В регионах с дефицитом влаги может возрастать значение более засухоустойчивых культур, в частности проса и сорго".

Несмотря на все риски, ученые не считают ситуацию безнадежной. Украинские черноземы не обречены, но война сделала проблему деградации более быстрой и сложной, а их восстановление потребует не одного аграрного сезона, а десятилетий системной работы.

Следующий материал цикла будет посвящен тому, как изменение климата влияет на урожайность основных культур, угрожает ли Украине дефицит зерна из-за изменения климата и каким может быть новый аграрный экспорт страны.