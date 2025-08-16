Открытки на Ореховый Спас 2025 и самые лучшие поздравления своими словами, СМС

Не забудьте поздравить с праздником 16 августа близких людей

В августе отмечается множество церковных праздников, которые имеют особое значение для христиан. Среди них — Третий Спас 2025, который празднуется в эту субботу, 16 августа, и известен как Ореховый или Хлебный Спас. В этот день церковь отмечает событие, произошедшее в 944 году — перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

В это время наши предки приступали к сбору орехов. В честь Хлебного Спаса хозяйки пекли хлеб из только что размолотой муки, готовили пироги и добавляли в блюда свежие орехи с медом, чтобы порадовать родных и друзей.

"Телеграф" подготовил самые красивые открытки для поздравлений близких людей. Порадуйте их не только яркими картинками, но и короткими поздравлениями в прозе для СМС.

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в такой теплый и светлый праздник сбудутся все ваши мечты и желания. Верьте в добро и позитив, дарите окружающим счастье и делайте этот мир лучше!

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью. Пусть в доме вашем царят благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяний, чистоты души и радости сердца.

Друзья, поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваш дом всегда будет изобильным, семья сплоченной и любящей, а благосостояние надежным и крепким. Здоровья, удачи и добра!

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

Радует нас август своими дарами, вот и Ореховый Спас подоспел! Пусть этот день будет наполнен щедростью, волшебством, теплом! Желаю богатых запасов, любви, везения и счастья!

