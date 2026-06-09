Что добавить к яйцам, чтобы омлет оставался пышным и нежным после приготовления
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Один простой ингредиент изменит вкус блюда
Омлет — классика завтраков, которую знают все. Но почти каждый сталкивался с моментом, когда пышный, золотистый омлет за секунды превращается в плоский блин на тарелке.
У профессиональных кулинаров есть свой секрет приготовления этого блюда. Они добавляют к яйцам холодную воду.
Почему омлет оседает
Все дело в структуре яичного белка. При нагреве белковые молекулы связываются между собой и сжимаются, буквально "выжимая" воздух и влагу наружу. Если смесь взбита недостаточно или жидкость в ней плохо распределена, пузырьки воздуха неравномерные и нестойкие и быстро схлопываются, как только омлет оказывается вне зоны нагрева.
Что добавить в омлет, чтобы он не опадал
Профессиональные повара добавляют к яйцам небольшое количество очень холодной, а ещё лучше — ледяной воды.
Холодная жидкость при контакте с раскалённой сковородой мгновенно превращается в пар. Этот пар изнутри "поднимает" омлет, создавая множество мелких воздушных пузырьков в быстро схватывающемся белке. Структура получается равномерной и устойчивой. Такой омлет не только хорошо поднимается, но и сохраняет форму после перекладывания на тарелку.
Кроме того, солить омлет нужно только в самом конце приготовления, когда он уже почти готов. Добавленная в начале приготовления соль разрушает белковые связи и заставляет блюдо оседать значительно быстрее.
Немаловажную роль играет и выбор сковороды. На слишком большой сковороде яйца растекаются тонким слоем и пересыхают. Омлет лучше жарить на сковороде диаметром около 20–24 см со скошенными бортиками, с которых блюдо легко перекладывать на тарелку.
Рецепт французского омлета
На кулинарном портале Allrecipes поделились рецептом идеального французского омлета.
Ингредиенты:
- 3 крупных свежих яйца
- ½ чайной ложки холодной (ледяной) воды
- ¼ чайной ложки соли (добавить в конце)
- 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
- щепотка кайенского или белого перца по желанию
Приготовление:
- В миске смешайте яйца и воду (без соли). Взбивайте 1–2 минуты до полной однородности. Смесь должна стать очень жидкой и немного пениться.
- Разогрейте 1,5 столовой ложки масла на антипригарной сковороде на средне-сильном огне. Как только масло растает и начнёт шипеть, влейте яичную смесь.
- Сразу начинайте перемешивать круговыми движениями лопаткой, одновременно встряхивая сковороду — смесь должна оставаться ровной.
- Уменьшите огонь до минимума. Разровняйте поверхность лопаткой. Когда поверхность станет влажной, но уже не жидкой, снимайте омлет с огня. Посолите.
- Начиная со стороны ручки, аккуратно сворачивайте омлет в рулет (около 3 оборотов). Добавьте оставшееся масло и подтолкните его под омлет, пока оно тает.
- Сдвиньте омлет к краю сковороды и переверните на тарелку швом вниз. При желании смажьте поверхность небольшим кусочком сливочного масла и посыпьте перцем.