Что добавить к яйцам, чтобы омлет оставался пышным и нежным после приготовления

Один простой ингредиент изменит вкус блюда

Омлет — классика завтраков, которую знают все. Но почти каждый сталкивался с моментом, когда пышный, золотистый омлет за секунды превращается в плоский блин на тарелке.

У профессиональных кулинаров есть свой секрет приготовления этого блюда. Они добавляют к яйцам холодную воду.

Почему омлет оседает

Все дело в структуре яичного белка. При нагреве белковые молекулы связываются между собой и сжимаются, буквально "выжимая" воздух и влагу наружу. Если смесь взбита недостаточно или жидкость в ней плохо распределена, пузырьки воздуха неравномерные и нестойкие и быстро схлопываются, как только омлет оказывается вне зоны нагрева.

Что добавить в омлет, чтобы он не опадал

Профессиональные повара добавляют к яйцам небольшое количество очень холодной, а ещё лучше — ледяной воды.

Холодная жидкость при контакте с раскалённой сковородой мгновенно превращается в пар. Этот пар изнутри "поднимает" омлет, создавая множество мелких воздушных пузырьков в быстро схватывающемся белке. Структура получается равномерной и устойчивой. Такой омлет не только хорошо поднимается, но и сохраняет форму после перекладывания на тарелку.

Кроме того, солить омлет нужно только в самом конце приготовления, когда он уже почти готов. Добавленная в начале приготовления соль разрушает белковые связи и заставляет блюдо оседать значительно быстрее.

Омлет с начинкой. Фото сгенерировано ИИ

Немаловажную роль играет и выбор сковороды. На слишком большой сковороде яйца растекаются тонким слоем и пересыхают. Омлет лучше жарить на сковороде диаметром около 20–24 см со скошенными бортиками, с которых блюдо легко перекладывать на тарелку.

Рецепт французского омлета

На кулинарном портале Allrecipes поделились рецептом идеального французского омлета.

Ингредиенты:

3 крупных свежих яйца

½ чайной ложки холодной (ледяной) воды

¼ чайной ложки соли (добавить в конце)

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

щепотка кайенского или белого перца по желанию

Приготовление: