Як варити макарони ідеально: італійці готують пасту за одним правилом

Ключ до успіху — правильні пропорції води, солі та кількості макаронів

Паста здається однією з найпростіших у приготуванні страв, але багато хто й досі припускається помилок, через які макарони злипаються, розварюються і стають несмачними.

В Італії користуються перевіреним роками способом, який допомагає приготувати пасту ідеально. Розповідаємо, як повторити його вдома.

Як варити макарони за правилом 1-10-100

Одне з найважливіших правил, що використовуються в італійських будинках, відоме як 1-10-100, зазначає Pysznosci. Під ним мається на увазі, що готувати пасту потрібно в пропорції : 1 літр води, 10 г солі і 100 г сухих макаронних виробів.

Ці пропорції невипадкові. Велика кількість води запобігає злипанню макаронів і сприяє рівномірному розм’якшенню.

Кількість солі має не менш важливе значення. Багато хто обмежується щіпкою, тоді як італійці переконані, що вода для варіння пасти має бути добре солоною. Саме на цьому етапі продукт набуває частини свого смаку. Правильно підсолена вода також впливає на структуру пасти, допомагаючи їй зберігати еластичність.

Як приготувати пасту аль денте

По-перше, потрібно вибрати відповідну каструлю. Чим більша порція, тим місткішою має бути посудина. У тісній каструлі паста почне злипатися ще до того, як звариться.

Сіль додавайте лише тоді, коли вода закипить. Макарони потрібно закладати в каструлю, щойно розчиняться всі кристали солі. Одразу ж перемішайте вміст каструлі, особливо якщо варите спагеті або тальятеле.

Багато хто також помилково додає у воду олію, вважаючи, що це запобігає прилипанню. Насправді ефекту немає, а соус потім гірше тримається на поверхні пасти.

Час приготування — ще один ключовий момент. Інформацію на упаковці використовуйте як орієнтир, але починайте перевіряти готовність трохи раніше. Паста аль денте має бути м’якою зовні, але з легкою пружністю при надкушуванні.

Макарони. Фото згенероване ШІ

Італійський трюк з водою від варіння макаронів

Італійські кухарі називають воду після варіння макаронів справжнім скарбом. Крохмаль, що міститься в ній, допомагає з’єднати соус і пасту, надаючи страві оксамитової текстури.

Перед тим як злити воду, відлийте приблизно склянку рідини. Потім додайте кілька ложок прямо в соус. Завдяки цьому інгредієнти краще змішаються, і страва набуде кремової консистенції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як варити розсипчастий рис. Для цього в каструлю потрібно додати один із двох доступних інгредієнтів.