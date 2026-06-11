Забудьте о плитке: обои для ванной не боятся влаги и не собирают плесень

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Керамическая плитка десятилетиями оставалась главным отделочным материалом для ванных комнат благодаря своей долговечности и простоте ухода. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще обращают внимание на другие решения, позволяющие кардинально изменить интерьер без сложных строительных работ. Одним из таких трендов стали специальные влагостойкие обои для ванных комнат, пишет Los andes.

Современные изготовители значительно усовершенствовали технологии изготовления обоев. Если раньше такой материал ассоциировался только со спальнями или гостиными, то теперь на рынке представлены варианты, способные выдерживать повышенную влажность, перепады температуры и конденсат.

Качественные виниловые обои заменят устаревшую плитку

Особенно популярны стали виниловые обои. Эксперты по дизайну интерьеров отмечают, что у них есть специальное защитное покрытие, которое повышает их устойчивость к влаге и продлевает срок службы. Кроме того, такая поверхность легко очищается от загрязнений и не впитывает воду так активно, как многие другие декоративные покрытия.

Еще одним преимуществом такого убранства является огромный выбор дизайнов. В отличие от плитки, часто ограничивающей владельцев стандартными формами и фактурами, обои позволяют экспериментировать с цветами, геометрическими узорами, растительными мотивами или имитацией натурального камня и мрамора.

Кроме того, современные модели таких обоев привлекают и простотой ухода. Многие имеют моечную поверхность, которая не боится пятен и легко очищается от повседневных загрязнений. Кроме того, в отличие от швов между плиткой, где со временем может скапливаться грязь и появляться плесень, качественные виниловые обои имеют значительно меньше мест для скопления влаги.

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