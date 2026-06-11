Забудьте про плитку: шпалери для ванної не бояться вологи і не збирають плісняву

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Керамічна плитка десятиліттями залишалася головним оздоблювальним матеріалом для ванних кімнат завдяки своїй довговічності та простоті догляду. Однак у 2026 році дизайнери все частіше звертають увагу на інші рішення, які дозволяють кардинально змінити інтер'єр без складних будівельних робіт. Одним із таких трендів стали спеціальні вологостійкі шпалери для ванних кімнат, пише Los andes.

Сучасні виробники значно вдосконалили технології виготовлення шпалер. Якщо раніше такий матеріал асоціювався лише зі спальнями чи вітальнями, то тепер на ринку представлені варіанти, здатні витримувати підвищену вологість, перепади температури та конденсат.

Якісні вінілові шпалери замінять застарілу плитку

Особливо популярними стали вінілові шпалери. Експерти з дизайну інтер'єрів зазначають, що вони мають спеціальне захисне покриття, яке підвищує їхню стійкість до вологи та продовжує термін служби. Крім того, така поверхня легко очищується від забруднень і не вбирає воду так активно, як багато інших декоративних покриттів.

Ще однією перевагою такого оздоблення є величезний вибір дизайнів. На відміну від плитки, яка часто обмежує власників стандартними формами та фактурами, шпалери дозволяють експериментувати з кольорами, геометричними візерунками, рослинними мотивами або імітацією натурального каменю та мармуру.

Крім того, сучасні моделі таких шпалер приваблюють й простотою догляду. Багато з них мають мийну поверхню, яка не боїться плям і легко очищується від повсякденних забруднень. Крім того, на відміну від швів між плиткою, де з часом може накопичуватися бруд і з'являтися пліснява, якісні вінілові шпалери мають значно менше місць для скупчення вологи.

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