Сверлил в субботу и поплатился: что грозит украинцам за громкий ремонт в выходные

Как наказать соседа с несмолкаемым перфоратором.

Проводить шумный ремонт в квартире в выходной день может оказаться дороже, чем кажется. За нарушение установленных правил тишины украинцам грозит штраф, а в редких случаях даже конфискация инструментов. Эти нормы действуют для защиты права жителей многоквартирных домов на отдых. Именно поэтому перед началом ремонта следует учитывать не только свои планы, но и комфорт соседей.

Когда ремонт под запретом

В Украине громкие ремонтные работы запрещено проводить в выходные и праздничные дни на протяжении всех суток. Это касается использования перфораторов, дрелей, отбойных молотков и другого оборудования, создающего значительный уровень шума.

В будние дни правила менее строги, но также предполагают временные ограничения. Шуметь при ремонте нельзя с 21:00 до 08:00. Поэтому начинать сверлить стены ранним утром или продолжать ремонт поздно вечером запрещено.

Какое наказание предусмотрено

За нарушение правил тишины граждане могут получить административный штраф. За первое нарушение он составляет от 85 до 255 гривен, что соответствует 5–15 необлагаемых минимумов дохода граждан.

Если нарушение повторится в течение года после наложения первого взыскания, сумма штрафа увеличится до 255–510 гривен. Кроме того, закон допускает возможность конфискации оборудования или инструментов, посредством которых создавался шум.

Что делать соседям

Если жильцы дома игнорируют требования закона и продолжают шумный ремонт в запрещенное время, соседи имеют право обратиться в милицию. Для фиксации нарушения можно вызвать полицию по номеру 102 или обратиться к участковому.

Наличие официально зафиксированного факта нарушения может стать основанием для привлечения виновных к административной ответственности.

Не все работы запрещены

В то же время, не каждый ремонт в выходной день является нарушением. Если работы не сопровождаются значительным шумом, то их можно выполнять без риска получить штраф. К примеру, это касается покраски стен, поклейки обоев или других отделочных работ. Исключение делается для аварийных и неотложных ремонтов, когда устранение неисправности не может ожидать до начала рабочей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких случаях самовольная установка фонаря является нарушением закона.