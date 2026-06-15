Не хвастайтесь успехами и не трогайте паутину: что категорически запрещено делать 15 июня

В этот день вы рискуете потерять удачу

В этот понедельник, 15 июня, по новому церковному календарю православные и греко-католики чтят память святого пророка Амоса. Он был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета и известен тем, что выступал против несправедливости, жестокости и поклонения идолам.

Будущий святой родился недалеко от Вифлеема и работал пастухом. Он не принадлежал к знати и не имел специального образования, но, согласно церковному преданию, именно его Господь призвал к пророческому служению.

Амос призвал людей отказаться от неправедной жизни, напоминал об ответственности за поступки и осуждал угнетение бедных. Ему приписывают авторство Книги пророка Амоса, вошедшей в Ветхий Завет.

Традиции и приметы 15 июня

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Хозяйки пытались не ссориться и не отказывать в помощи нуждающимся, ведь пророка Амоса уважали как защитника справедливости.

Если пауки активно плетут паутину — в ближайшие дни будет сухая и теплая погода;

обильная утренняя роса предвещает хороший урожай зерновых;

пчелы летают низко над землей – стоит ждать дождя;

громкое кваканье лягушек вечером обещает ясные и жаркие дни;

ветер меняется несколько раз в день – лето будет неустойчивым и с частыми грозами.

Куманье лягушек 15 июня предвещает о теплых днях. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 15 июня

хвастаться своими успехами и доходами – после этого удача может быстро отвлечься;

после этого удача может быстро отвлечься; оскорблять животных и не прогонять птиц от дома - жестокость 15 июня обещала длительные семейные ссоры;

жестокость 15 июня обещала длительные семейные ссоры; одалживать семена, рассаду или хлебные закваски — вместе с ними можно отдать собственное благополучие;

вместе с ними можно отдать собственное благополучие; рассказывать посторонним о своих планах на ближайший год – задуманное может не осуществиться;

задуманное может не осуществиться; разрушать паутину во дворе или саду - паука считали "сторожем достатка", поэтому его не трогали именно в этот день.

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