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Не хвастайтесь успехами и не трогайте паутину: что категорически запрещено делать 15 июня

Автор
Наталья Дума
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Автор
Отгонять птиц в этот день нельзя
Отгонять птиц в этот день нельзя. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В этот день вы рискуете потерять удачу

В этот понедельник, 15 июня, по новому церковному календарю православные и греко-католики чтят память святого пророка Амоса. Он был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета и известен тем, что выступал против несправедливости, жестокости и поклонения идолам.

Будущий святой родился недалеко от Вифлеема и работал пастухом. Он не принадлежал к знати и не имел специального образования, но, согласно церковному преданию, именно его Господь призвал к пророческому служению.

Амос призвал людей отказаться от неправедной жизни, напоминал об ответственности за поступки и осуждал угнетение бедных. Ему приписывают авторство Книги пророка Амоса, вошедшей в Ветхий Завет.

Традиции и приметы 15 июня

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Хозяйки пытались не ссориться и не отказывать в помощи нуждающимся, ведь пророка Амоса уважали как защитника справедливости.

  • Если пауки активно плетут паутину — в ближайшие дни будет сухая и теплая погода;
  • обильная утренняя роса предвещает хороший урожай зерновых;
  • пчелы летают низко над землей – стоит ждать дождя;
  • громкое кваканье лягушек вечером обещает ясные и жаркие дни;
  • ветер меняется несколько раз в день – лето будет неустойчивым и с частыми грозами.
приметы 15 июня
Куманье лягушек 15 июня предвещает о теплых днях. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 15 июня

  • хвастаться своими успехами и доходами – после этого удача может быстро отвлечься;
  • оскорблять животных и не прогонять птиц от дома - жестокость 15 июня обещала длительные семейные ссоры;
  • одалживать семена, рассаду или хлебные закваски — вместе с ними можно отдать собственное благополучие;
  • рассказывать посторонним о своих планах на ближайший год – задуманное может не осуществиться;
  • разрушать паутину во дворе или саду - паука считали "сторожем достатка", поэтому его не трогали именно в этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День Конституции в 2026 году. Узнайте, будет ли дополнительный выходной.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник