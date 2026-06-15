Не хваліться успіхами і не чіпайте павутиння: що категорично заборонено робити 15 червня

В цей день ви ризикуєте втратити удачу

У цей понеділок, 15 червня, за новим церковним календарем православні та греко-католики вшановують пам'ять святого пророка Амоса. Він був одним із дванадцяти малих пророків Старого Завіту і відомий тим, що виступав проти несправедливості, жорстокості та поклоніння ідолам.

Майбутній святий народився неподалік Вифлеєма та працював пастухом. Він не належав до знаті й не мав спеціальної освіти, але, згідно з церковним переданням, саме його Господь покликав до пророчого служіння.

Амос закликав людей відмовитися від неправедного життя, нагадував про відповідальність за вчинки та засуджував пригнічення бідних. Йому приписують авторство Книги пророка Амоса, яка увійшла до Старого Завіту.

Традиції та прикмети 15 червня

У народі цей день вважався часом спостережень за природою. Господині намагалися не сваритися та не відмовляти у допомозі нужденним, адже пророка Амоса шанували як захисника справедливості.

Якщо павуки активно плетуть павутину — найближчими днями буде суха й тепла погода;

рясна ранкова роса віщує гарний урожай зернових;

бджоли літають низько над землею — варто чекати дощ;

гучне кумкання жаб увечері обіцяє ясні та спекотні дні;

вітер змінюється кілька разів за день — літо буде нестійким і з частими грозами.

Кумкання жаб 15 червня віщує про теплі дні. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 15 червня

хвалитися своїми успіхами та прибутками — після цього удача може швидко відвернутися;

після цього удача може швидко відвернутися; ображати тварин і не проганяти птахів від оселі — жорстокість 15 червня обіцяла тривалі сімейні сварки;

жорстокість 15 червня обіцяла тривалі сімейні сварки; позичати насіння, розсаду або хлібні закваски — разом із ними можна віддати власний добробут;

разом із ними можна віддати власний добробут; розповідати стороннім про свої плани на найближчий рік — задумане може не здійснитися;

задумане може не здійснитися; руйнувати павутиння у дворі чи саду — павука вважали "сторожем достатку", тому його не чіпали саме в цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День Конституції у 2026 році. Дізнайтеся, чи буде додатковий вихідний.