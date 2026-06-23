"Магазин для алкашей"? Покупатели назвали "бесячую" особенность "АТБ" — им ответила сотрудница

Персонал магазинов не влияет на ассортимент

Клиенты сети "АТБ" жалуются на то, что в холодильниках магазинов алкоголь порой можно встретить чаще, чем обычные напитки. Как оказалось, это не случайность, а продуманная политика компании..

Об этом рассказала сотрудница сети, отвечая на вопросы пользователей платформы Reddit. Один из комментаторов возмутился тем, что в жаркий день охлаждается преимущественно пиво:

"Почему летом все холодильники забиты только пивом и невозможно купить холодную воду? Как-то зашел в Миду (наверое, впервые в жизни) и там было полно воды в холодильниках. Выходит, что Мида – магазин здорового человека, а АТБ – магазин для алкашей", — возмущается пользователь.

На жалобу ответила женщина, представившаяся сотрудницей сети. Она объяснила, что персонал магазинов не влияет на ассортимент в холодильниках, так как строго следует коммерческому плану.

"Не поверите, зимой тоже там полно пива. К сожалению, это не мы решаем что там будет стоять, нам присылают планограмму выкладки товара, и по ней мы обязаны выставить товар. Я не раз материла тех, кто это придумал, потому что смотришь: всего пять позиций воды и 15 алкоголя", — ответила сотрудница.

Напомним, ранее мы писали о том, какая фраза клиента "АТБ" заставляет нервничать всех вокруг.