Худшее, что можно сказать на кассе "АТБ": какая фраза клиента заставляет нервничать всех вокруг

Эту критическую ошибку хоть раз совершал каждый покупатель перед оплатой

Кассирша с "АТБ" поделилась ситуацией, регулярно вызывающей трудности во время работы на кассе. Это раздражает не только покупателей, но и рабочих.

Об этом она рассказала, отвечая на вопросы пользователей на платформе Reddit. По ее словам, одной из самых неудобных ситуаций есть необходимость отмены покупки уже после того, как товар пробит. В таких случаях процедура занимает больше времени, чем обычно, что создает очередь и задерживает других покупателей.

Что ответила кассирша. Фото: Reddit

Сотрудница объяснила, что для отмены операции необходимо привлечь охрану. Сотрудник охраны должен подтвердить операцию с помощью служебного кода и специального штрихкода, после чего кассир может удалить товар из чека.

Из-за такой многоступенчатой процедуры процесс обслуживания замедляется, что часто вызывает неудобства как у персонала, так и у покупателей, ожидающих в очереди.

Девушка призналась, что подобные ситуации ей неприятны, ведь они затрудняют работу и влияют на общий темп обслуживания в магазине.

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