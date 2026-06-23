Худшее, что можно сказать на кассе "АТБ": какая фраза клиента заставляет нервничать всех вокруг
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Эту критическую ошибку хоть раз совершал каждый покупатель перед оплатой
Кассирша с "АТБ" поделилась ситуацией, регулярно вызывающей трудности во время работы на кассе. Это раздражает не только покупателей, но и рабочих.
Об этом она рассказала, отвечая на вопросы пользователей на платформе Reddit. По ее словам, одной из самых неудобных ситуаций есть необходимость отмены покупки уже после того, как товар пробит. В таких случаях процедура занимает больше времени, чем обычно, что создает очередь и задерживает других покупателей.
Сотрудница объяснила, что для отмены операции необходимо привлечь охрану. Сотрудник охраны должен подтвердить операцию с помощью служебного кода и специального штрихкода, после чего кассир может удалить товар из чека.
Из-за такой многоступенчатой процедуры процесс обслуживания замедляется, что часто вызывает неудобства как у персонала, так и у покупателей, ожидающих в очереди.
Девушка призналась, что подобные ситуации ей неприятны, ведь они затрудняют работу и влияют на общий темп обслуживания в магазине.
Ранее "Телеграф" писал о том, компенсирует ли "АТБ" стоимость вещей, похищенных с камер хранения.