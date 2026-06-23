В "АТБ" по всей Украине безумный дефицит товаров: почему опустели полки и каких товаров нет

Покупатели и торговые работники выделяют несколько ключевых причин временных перебоев со снабжением

В сети супермаркетов АТБ заметили опустевшие полки. Покупатели обеспокоены ситуацией.

В социальной сети Тредс украинцы из разных уголков страны начали активно обсуждать ситуацию в магазинах. Покупатели публикуют фотографии полупустых стеллажей, отмечая, что иногда ассортимент товаров существенно уменьшился.

Дефицит напитков и "растянутые" товары

Как видно из обсуждений, отправленных пользователями в сети, проблема коснулась многих городов Украины, в частности Харькова, Николаева, Днепра, Полтавы и Каменского.

Больше покупатели жалуются на дефицит напитков. С полок кое-где исчезла сладкая газировка (в частности, большие двухлитровые бутылки кока-колы), минеральная вода, пиво и ситро. Целые секции для напитков остаются незаполненными.

Кроме того, жители Днепра сообщают, что работники супермаркетов пытаются искусственно заполнять пустоту: например, выставляют один вид сока или консервированного горошка в длинные ряды, чтобы перекрыть отсутствие других категорий продуктов (майонезов, томатной пасты).

А на фотографии видно, как на полках почти в один-два ряда растащили остатки бутылированной воды. Жители жалуются, что обычную питьевую воду иногда приходится искать по всему району.

Дополнительно ситуацию проясняют новые публикации в пабликах. Сообщается, что дефицит в супермаркетах "АТБ" действительно связан с мощными враждебными ударами по распределительным складам компании. Из-за этих обстрелов работники магазинов подтверждают серьезные проблемы со снабжением, а в отдельных спальных районах полупустые стеллажи наблюдаются уже около недели.

В то же время ситуация неоднородна даже в пределах одного города. Жители центральных районов Харькова отмечают, что в тамошних супермаркетах сети, а также в других крупных торговых точках (например, "Класс", "Таврия В" или "Чудо маркет"), полки забиты товарами полностью и дефицита не ощущается.

Почему пустеют полки

Сами покупатели и торговые работники выделяют несколько ключевых причин временных перебоев со снабжением:

Удары РФ по складской инфраструктуре. Главный фактор, озвучиваемый в комментариях, — недавние вражеские прилеты по логистическим центрам и распределительным составам компании, в частности в Днепре. Из-за разрушения складов были утрачены значительные запасы продукции.

Главный фактор, озвучиваемый в комментариях, — недавние вражеские прилеты по логистическим центрам и распределительным составам компании, в частности в Днепре. Из-за разрушения складов были утрачены значительные запасы продукции. Усложненная логистика. Новые логистические маршруты пока еще не налажены до конца. Перенаправление потоков товаров из других регионов требует определенного времени.

Ранее "Телеграф" писал, что кассирша "АТБ" рассказала, какие товары выкладывать первыми.