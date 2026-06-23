В "АТБ" по всій Україні шалений дефіцит товарів: чому спорожніли полиці та яких товарів немає

Покупці та працівники торгівлі виділяють кілька ключових причин тимчасових перебоїв із постачанням

У мережі супермаркетів АТБ помітили спорожніли полиці. Покупці занепокоєні ситуацією.

У соціальній мережі Тредс українці з різних куточків країни почали активно обговорювати ситуацію в магазинах. Покупці публікують фотографії напівпорожніх стелажів, зазначаючи, що подекуди асортимент товарів суттєво зменшився.

Дефіцит напоїв та "розтягнуті" товари

Як видно з обговорень, надісланих користувачами в мережі, проблема торкнулася багатьох міст України, зокрема Харкова, Миколаєва, Дніпра, Полтави та Кам'янського.

Найбільше покупці скаржаться на дефіцит напоїв. З полиць подекуди зникла солодка газована вода (зокрема, великі дволітрові пляшки кока-коли), мінеральна вода, пиво та ситро. Цілі секції для напоїв залишаються незаповненими.

Крім того, мешканці Дніпра повідомляють, що працівники супермаркетів намагаються штучно заповнювати порожнечу: наприклад, виставляють один вид соку чи консервованого горошку в довгі ряди, щоб перекрити відсутність інших категорій продуктів (майонезів, томатної пасти тощо).

А на фотографії видно, як на полицях майже в один-два ряди "розтягнули" залишки бутильованої води. Мешканці бідкаються, що звичайну питну воду подекуди доводиться шукати по всьому району.

Додатково ситуацію прояснюють нові публікації у пабліках. Повідомляється, що дефіцит у супермаркетах "АТБ" дійсно пов’язаний із потужними ворожими ударами по розподільчих складах компанії. Через ці обстріли працівники магазинів підтверджують серйозні проблеми з постачанням, а в окремих спальних районах напівпорожні стелажі спостерігаються вже близько тижня.

Водночас ситуація неоднорідна навіть у межах одного міста. Жителі центральних районів Харкова зазначають, що в тамтешніх супермаркетах мережі, а також в інших великих торгових точках (як-от "Класс", "Таврія В" чи "Чудо маркет"), полиці забиті товарами повністю і дефіциту не відчувається.

Чому пустішають полиці

Самі покупці та працівники торгівлі виділяють кілька ключових причин тимчасових перебоїв із постачанням:

Удари рф по складській інфраструктурі. Головний чинник, який озвучують у коментарях, — нещодавні ворожі прильоти по логістичних центрах та розподільчих складах компанії, зокрема у Дніпрі. Через руйнування складів було втрачено значні запаси продукції.

Головний чинник, який озвучують у коментарях, — нещодавні ворожі прильоти по логістичних центрах та розподільчих складах компанії, зокрема у Дніпрі. Через руйнування складів було втрачено значні запаси продукції. Ускладнена логістика. Нові логістичні маршрути наразі ще не налагоджені до кінця. Перенаправлення потоків товарів з інших регіонів потребує певного часу.

Раніше "Телеграф" писав, що касирка "АТБ" розповіла, які товари викладати першими.