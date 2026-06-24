О майонезе можно забыть: нутрициолог назвала простую альтернативу из 5 ингредиентов

Этот соус сделает блюда более легкими

Майонез давно стал привычной составляющей многих блюд, но всё больше людей ищут для него более полезные альтернативы. В соцсетях появляются простые рецепты, которые обещают сохранить вкус, но сделать блюда более лёгкими.

Нутрициолог в соцсети Threads под ником food.with.nastya объяснила, что майонез можно легко заменить домашним соусом на основе доступных ингредиентов.

По ее словам, для альтернативы достаточно смешать йогурт, горчицу, соевый соус, лимонный сок и немного измельченного чеснока. Такой соус можно использовать к салатам, мясу или овощам.

Подобные варианты замены популярных соусов в последнее время набирают популярность среди тех, кто стремится снизить количество жирных и калорийных продуктов в рационе. Домашние заправки позволяют лучше контролировать состав блюд и избегать излишних добавок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить постный майонез. Он создан на аквафабах — жидкости из консервированного нута. Он имеет кремовую текстуру, нейтральный вкус и отлично подходит для веганских и постных блюд.