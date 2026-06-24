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О майонезе можно забыть: нутрициолог назвала простую альтернативу из 5 ингредиентов

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Чем заменить майонез без потери вкуса Новость обновлена 24 июня 2026, 14:46
Чем заменить майонез без потери вкуса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот соус сделает блюда более легкими

Майонез давно стал привычной составляющей многих блюд, но всё больше людей ищут для него более полезные альтернативы. В соцсетях появляются простые рецепты, которые обещают сохранить вкус, но сделать блюда более лёгкими.

Нутрициолог в соцсети Threads под ником food.with.nastya объяснила, что майонез можно легко заменить домашним соусом на основе доступных ингредиентов.

По ее словам, для альтернативы достаточно смешать йогурт, горчицу, соевый соус, лимонный сок и немного измельченного чеснока. Такой соус можно использовать к салатам, мясу или овощам.

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Подобные варианты замены популярных соусов в последнее время набирают популярность среди тех, кто стремится снизить количество жирных и калорийных продуктов в рационе. Домашние заправки позволяют лучше контролировать состав блюд и избегать излишних добавок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить постный майонез. Он создан на аквафабах — жидкости из консервированного нута. Он имеет кремовую текстуру, нейтральный вкус и отлично подходит для веганских и постных блюд.

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#Соус #Блюдо #Майонез #Нутрициолог