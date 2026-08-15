Картина с блюющим котом покорила Threads: за сколько ее продали в Украине

Не каждый поймет этот шедевр

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Украинский художник из Житомира Олег Конорчук, известный под псевдонимом O.Konor, продал картину "Муся не Надо!". На полотне изображен кот в довольно необычный момент — животное блюет.

О продаже работы художник сообщил в Threads. В комментариях пользователи не только оценили необычный сюжет, но и начали предлагать автору идеи для следующих картин.

"Только что была продана картина "Муся не Надо!" Я буду скучать", — написал Конорчук. Стоимость работы составила 3,5 тысячи гривен.

Пост в Threads

Публикация вызвала живую реакцию пользователей. Часть комментаторов шутила над сюжетом картины, а другие уже начали подсказывать художнику, что можно изобразить на следующих полотнах.

"На следующей картине Муся будет делать это на ковер".

Комментарии в Threads

Другой пользователь предложил автору взять за основу еще один референс:

"Давайте эту следующей".

Комментарии в Threads

Еще одна комментаторша назвала работы художника "очень жизненными" и сравнила его творческий подход с классическими художниками.

"Каждая картина — ребенок, так было у всех художников. У вас очень жизненные сюжеты".

Отдельно внимание пользователей привлекла сама композиция с Мусей. Один из комментаторов в шутку разобрал картину с точки зрения физики.

"Непревзойденная крутость этой картины — в абсолютно непостижимом направлении движения еды относительно пищевода Муси".

По мнению комментатора, из-за особенностей изображения кот на картине одновременно может выглядеть так, будто он ест и блюет.

"Она одновременно ест и блюет — в зависимости от мировоззрения зрителя. А с точки зрения физики — одновременно!"

Комментарии в Threads

Другие пользователи называли работу "реализмом как он есть" и шутили, что Муся "имеет миссию нести радость людям".

Художник переносит мемы на холст

Олег Конорчук работает под псевдонимом O.Konor и специализируется на картинах, сюжеты которых связаны с мемами.

Как указано на его сайте, главная цель его искусства — вызывать у зрителя положительные эмоции. Художник объясняет, что создает работы на основе старых и новых мемов, которые с развитием технологий стали частью современной культуры.

"Я чувствую радость, когда понимаю, что мои картины дарят людям положительные эмоции", — отмечает художник.

По его словам, искусство для него является способом передать собственные ощущения и донести их до зрителя.

Конорчук также работает на заказ. Как отмечает художник, заказ может быть связан с мемами или домашними животными, хотя такие работы являются скорее исключением из его основной практики.

При этом рассчитывать на точную копию уже созданной картины не стоит.

"Таким не занимаюсь, единственное, что могу предложить, — это написать похожий сюжет, но не полностью повторять уже ранее написанную картину".

Картина "Салями". Художник Олег Конорчук

Картина "НЛО". Художник Олег Конорчук

Картина "Под бананом на окне". Художник Олег Конорчук

Картина "Кот в костюме лягушки". Художник Олег Конорчук

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть мемы и шутки о Житомире.