Про майонез можна забути: нутриціолог назвала просту альтернативу з 5 інгредієнтів

Цей соус зробить страви легшими

Майонез давно став звичною частиною багатьох страв, але дедалі більше людей шукають йому корисніші альтернативи. У соцмережах з’являються прості рецепти, які обіцяють зберегти смак, але зробити їжу легшою.

Нутриціолог у соцмережі Threads під ніком food.with.nastya пояснила, що майонез можна легко замінити домашнім соусом на основі доступних інгредієнтів.

За її словами, для альтернативи достатньо змішати йогурт, гірчицю, соєвий соус, лимонний сік і трохи подрібненого часнику. Такий соус можна використовувати до салатів, м’яса або овочів.

Подібні варіанти заміни популярних соусів останнім часом набирають популярності серед тих, хто прагне зменшити кількість жирних та калорійних продуктів у раціоні. Домашні заправки дозволяють краще контролювати склад страв і уникати зайвих добавок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати пісний майонез. Він створений на аквафаби — рідини з консервованого нуту. Він має кремову текстуру, нейтральний смак і чудово підходить для веганських та пісних страв.