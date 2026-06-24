Про майонез можна забути: нутриціолог назвала просту альтернативу з 5 інгредієнтів
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Цей соус зробить страви легшими
Майонез давно став звичною частиною багатьох страв, але дедалі більше людей шукають йому корисніші альтернативи. У соцмережах з’являються прості рецепти, які обіцяють зберегти смак, але зробити їжу легшою.
Нутриціолог у соцмережі Threads під ніком food.with.nastya пояснила, що майонез можна легко замінити домашнім соусом на основі доступних інгредієнтів.
За її словами, для альтернативи достатньо змішати йогурт, гірчицю, соєвий соус, лимонний сік і трохи подрібненого часнику. Такий соус можна використовувати до салатів, м’яса або овочів.
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Подібні варіанти заміни популярних соусів останнім часом набирають популярності серед тих, хто прагне зменшити кількість жирних та калорійних продуктів у раціоні. Домашні заправки дозволяють краще контролювати склад страв і уникати зайвих добавок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати пісний майонез. Він створений на аквафаби — рідини з консервованого нуту. Він має кремову текстуру, нейтральний смак і чудово підходить для веганських та пісних страв.