Тяжелые металлы и взрывы убивают украинские черноземы: насколько все плохо и где ситуация хуже всего (карта)

Ситуация динамичная — чем дольше идет война, тем уровень загрязнения выше и может менять интенсивность

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Украинским черноземам грозит война и изможденность. Из-за боевых действий в них накапливаются тяжелые металлы, слои почвы смешиваются, а ветер и засухи довершают свое черное дело. Однако у земли есть все шансы восстановиться, даже на Харьковщине и Херсонщине, которые сейчас загрязнены едва ли не больше всего из прифронтовых.

То, что деградация черноземов началась задолго до 2022 года, "Телеграфу" объяснили украинские ученые. "Потеря гумуса и питательных веществ, уплотнение почвы, подкисление или засоление, засухи, а после 2022 года — еще и механическое разрушение, минирование и химическое загрязнение в результате боевых действий", — перечисляет негативные факторы научный секретарь Государственного учреждения "Институт охраны почв Украины", кандидат сельскохозяйственных наук Елена Грищенко.

Детальнее ситуацию с украинскими черноземами и шансы их восстановить "Телеграф" разбирал в статье: Не только пшеница и подсолнечник: какие культуры станут золотой жилой для Украины после войны

Чем конкретно грозит война украинским черноземам

Война сейчас — самый непредсказуемый фактор. Только за 2025 год в результате войны деградации подверглись 15 млн гектаров. Речь идет не только о физическом воздействии, когда взрыв перемешивает все слои земли или тяжелая техника чрезмерно уплотняет почву, но и о химическом загрязнении. Доцент кафедры экологии и ботаники Сумского национального аграрного университета, научный сотрудник Бернского университета прикладных наук, почетный профессор Королевского аграрного университета в Великобритании Елена Мельник объясняет: тяжелые металлы могут оставаться в земле десятилетиями, тогда как органические компоненты взрывчатки за 3–6 месяцев в основном преобразуются и частично разлагаются до более простых соединений.

"Прежде всего, это тяжелые металлы, в частности кадмий, свинец, медь и цинк, а также обедненный уран, способный накапливаться в почве и попадать в пищевые цепи через растения", — поясняет Мельник опасность.

Где в Украине земля наиболее загрязнена и чем

ГУ "Институт охраны грунтов Украины" проводили исследования в областях, где война повлияла сильнее всего. В Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях обнаружили места, загрязненные свинцом, кадмием, кобальтом, никелем, марганцем и цинком. Серьезные проблемы из-за тяжелой техники и разрушения грунтового профиля на Херсонщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине, Харьковщине и Николаевщине. Заметим точную ситуацию в зоне активных боевых действий определить почти невозможно.

По данным исследований FAO, 94% опрошенных агропредприятий Херсонской области сообщили о загрязнении земель минами и неразорванными боеприпасами. статистика

Карта загрязнения и разрушения почв в прифронтовых зонах на основе данных Института/Инфографика "Телеграфа"

Исследование СНАУ показало, что больше всего точек загрязнения обнаружили в Харьковской области. В то же время, исследования продолжаются в Сумской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Черниговской областях — в общей сложности отобраны более 10 тысяч образцов.

Война отнимет у полей плодородие?

Обе ученые подчеркнули — о потере плодородия пока речь не идет. Грищенко отметила, что нужно подробно нанести на карту все места, где есть превышение показателей, ведь это преимущественно места взрывов, пожаров, уничтожение техники, фортификаций. По словам Мельник, при анализе проб почвы в некоторых местах прифронтовых регионов загрязнение меньше, чем на полях в Западной Европе. Это возможно благодаря уникальным буферным свойствам черноземов, на создание сантиметра которых природа тратит около 100 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для агросектора Украины проблемы приносит не только война, но и климат. То засухи, то обильные осадки сводят на нет все усилия фермеров.