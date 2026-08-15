Украинцы нашли необычное применение обломка дрона: опасная курортная шалость из Одесщины (видео)

Пренебрежение правилами безопасности может иметь негативные последствия

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы в Одесской области с юмором и сообразительностью подошли к остаткам российских дронов. Из части одного из них, несмотря на опасность, они сделали столик.

Видео из Затоки, курортной зоны в Одесской области, которая частично разрушена российскими обстрелами, разместили в региональном телеграм-канале. Автор видео говорит "Смотрите, какой столик вышел" и ставит на обломки бокал и бутылку шампанского.

Заметим, речь идет о части, расположенной в задней части ударного дрона. Это кончик крыла, который нужен, чтобы дрон летел дальше и был лучше стабилизирован – типичный элемент для дрона со схемой "летающее крыло".

Часть из видео — элемент крыла "Шахеда"/ Фото: Национальная полиция, отметка "Телеграф"

В то же время и стражи порядка, и спасатели настойчиво призывают украинцев не приближаться к обломкам российских дронов и не пытаться их разбирать или забирать. В части из них может быть еще не сдетонировавшая взрывчатка или поврежденые батареи, которые также могут вспыхнуть с высокой температурой. О подобных находках нужно сообщить соответствующие службы.

Однако опасность не останавливает некоторых украинцев. В сети иногда появляются видео, в частности из Одессы, как отдыхающие плавают, рядом с дронами, грузят куда-то обломки и т.д., но такие развлечения могут стоить жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обломком российского дрона убило девушку прямо во время загорания на пляже. У нее возникло кровотечение и никто не смог помочь.