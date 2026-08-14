Крысы будут бежать с участка как можно дальше: дешевый способ прогнать грызунов
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Грызуны не переносят запах этих продуктов
В конце лета и в начале осени крысы активно ищут новое жилье. В это время дачные участки становятся для них идеальным укрытием.
Грызуны выбирают территорию по двум критериям — доступ к еде и безопасное укрытие. Опавшие плоды, открытые мусорные баки, компост и корм для птиц превращают сад в идеальное место для крыс.
Как отпугнуть грызунов от дома с помощью натуральных средств описано польское издание RMF.
Чего боятся крысы
У грызунов чувствительное обоняние, и именно на этом строится большинство способов борьбы с ними. Крысы избегают территорий, где чувствуют присутствие кошек, собак, хищных птиц. Кроме того, в качестве сигнала опасности для них работают резкие незнакомые запахи. Такими раздражителями для крыс являются запахи чеснока и лука.
Как приготовить натуральный отпугиватель
- Раздавите несколько зубчиков чеснока и мелко нарежьте луковицу.
- Разложите смесь в емкость с отверстиями — подойдет банка с дырявой крышкой или старый цветочный горшок.
- Расставьте такие "ловушки для запаха" в местах вероятного проникновения крыс: у забора, ворот, возле сарая или компостной кучи.
Использовать средство нужно регулярно, особенно в конце лета и начале осени, когда активность грызунов на пике.
Кроме того, регулярно убирайте с земли опавшие фрукты и держите мусорные баки плотно закрытыми.