Крысы будут бежать с участка как можно дальше: дешевый способ прогнать грызунов

Грызуны не переносят запах этих продуктов

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В конце лета и в начале осени крысы активно ищут новое жилье. В это время дачные участки становятся для них идеальным укрытием.

Грызуны выбирают территорию по двум критериям — доступ к еде и безопасное укрытие. Опавшие плоды, открытые мусорные баки, компост и корм для птиц превращают сад в идеальное место для крыс.

Как отпугнуть грызунов от дома с помощью натуральных средств описано польское издание RMF.

Чего боятся крысы

У грызунов чувствительное обоняние, и именно на этом строится большинство способов борьбы с ними. Крысы избегают территорий, где чувствуют присутствие кошек, собак, хищных птиц. Кроме того, в качестве сигнала опасности для них работают резкие незнакомые запахи. Такими раздражителями для крыс являются запахи чеснока и лука.

Фото сгенерировано ИИ

Как приготовить натуральный отпугиватель

Раздавите несколько зубчиков чеснока и мелко нарежьте луковицу. Разложите смесь в емкость с отверстиями — подойдет банка с дырявой крышкой или старый цветочный горшок. Расставьте такие "ловушки для запаха" в местах вероятного проникновения крыс: у забора, ворот, возле сарая или компостной кучи.

Использовать средство нужно регулярно, особенно в конце лета и начале осени, когда активность грызунов на пике.

Кроме того, регулярно убирайте с земли опавшие фрукты и держите мусорные баки плотно закрытыми.