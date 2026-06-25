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Забудьте о генеральной уборке: что такое "обратный отсчет" и как он поможет навести порядок

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Уборка может быть с пользой Новость обновлена 25 июня 2026, 09:59
Уборка может быть с пользой. Фото Коллаж "Телеграф"

Избавление от вещей, которые больше не приносят пользы, освобождает место для того, что вы действительно любите

Новая методика уборки "Clutter-Free Countdown" (Обратный отсчет до чистоты) позволяет быстро и без лишнего стресса избавиться от хлама в доме. Это создаст ежедневную привычку к порядку.

Об этом эффективном методе очистки дома и совете по его внедрению написало популярное американское издание Real Simple. Суть этого подхода заключается в том, что вместо изнурительной генеральной уборки на выходных человек инвестирует в организацию пространства всего от 5 до 15 минут ежедневно по четкому таймеру.

Такая система создана для достижения реальных изменений в доме без стресса, обычно сопровождающего хаотические попытки навести порядок.

Порядок

Как работает метод на практике

Эксперты по организации пространства, в частности Лорен Залтман ( Living. Simplified. ) и Хизер Айелло ( The Organized You ), советуют соблюдать несколько правил для успешного старта:

  • Четкие временные рамки: заведите будильник или таймер на выбранное время и останавливайтесь сразу после его сигнала.
  • Работа с микрозонами: фокусироваться на одном конкретном участке, не пытаясь охватить всю комнату или шкаф за один раз.
  • Полная концентрация: не отвлекаться на другие процессы во время обратного отсчета и не покидать пределы выбранной зоны.
  • Отказ от перфекционизма: главная цель – уменьшить количество лишних вещей и сделать пространство "легче", а не расставить все идеально по цвету с первой минуты.
Пошаговый процесс организации микрозоны методом экспертов. Фото ШИ

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#Уборка #Чистота