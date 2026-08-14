Первые заморозки и ветер до 22 м/с: когда в Украину придет настоящее осеннее похолодание

Где ждать дождей и похолодания

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Хотя українцям прогнозують тривале літнє тепло та спекотний початок осені, далі погодний сценарій може суттєво змінитися. За сезонними прогнозами, у другій половині осені активність циклонів над Європою може посилитися, що принесе в Україну більше опадів, вітру та періодів похолодання.

"Телеграф" проаналізував доступні прогнози та розібрався, якої погоди чекати українцям у жовтні, де можуть пройти найсильніші дощі та коли можливі перші заморозки.

Фахівці британського Met Office у своїх довгострокових моделях відстежують розвиток атмосферних процесів над Північною Атлантикою. Саме звідти восени до Європи регулярно надходять вологі повітряні маси разом із циклонами.

При таком сценарии во второй половине октября активность циклонов может возрасти. Их перемещение с запада на восток может принести в Украину дожди, усиление ветра и заметное похолодание.

Вероятность выше температур воздуха на сентябрь — ноябрь 2026 года (прогноз по состоянию на август 2026 года). Источник: Met Office

Дожди могут прийти после сухого лета

Наибольшее количество осадков прогнозируют для западных, северных и центральных областей Украины. Там прохождение атмосферных фронтов может сопровождаться затяжными дождями.

Основные погодные риски октября:

затяжные дожди — прежде всего на западе, севере и в центре;

— прежде всего на западе, севере и в центре; сильный ветер — во время прохождения активных циклонов;

— во время прохождения активных циклонов; резкие перепады температур — теплые воздушные массы будут сменяться холодными;

— теплые воздушные массы будут сменяться холодными; первые заморозки — прежде всего в северных районах и Карпатах.

В то же время южные и юго-восточные области могут получить меньше осадков, чем запад и север страны.

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Ветер усилится во время циклонов

Прохождение глубоких циклонов может сопровождаться сильными порывами ветра. По отдельным сценариям они способны достигать 17–22 м/с.

Такой ветер может создавать локальные проблемы — ломать ветви и деревья, повреждать линии электропередачи и усложнять движение на дорогах.

Met Office в своих долгосрочных прогнозах также отмечает, что развитие областей низкого давления может приводить к распространенным дождям и сильному ветру.

Когда придет первое похолодание

После прохождения циклонов Украина может оказаться в тыловой части атмосферных систем. Именно тогда в страну будет поступать более холодный воздух, а ночные температуры начнут быстро снижаться.

Первые заморозки наиболее вероятны во второй половине октября — прежде всего в Карпатах и северных областях.

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