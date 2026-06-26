Почему кондиционер в машине работает хуже: виновата одна кнопка

Эта ошибка водителей летом делает поездку гораздо менее комфортной

В каждом автомобиле есть кнопка, которую многие водители нажимают "на автомате", даже не задумываясь о последствиях. Летом она может как ускорить охлаждение салона, так и наоборот – сделать работу кондиционера менее эффективной.

Речь идет о рециркуляции воздуха. Эта кнопка есть почти в каждом автомобиле, но не все понимают, когда именно ее следует включать, а когда лучше выключить, как написали в "realitatea".

Функция рециркуляции перекрывает доступ горячего воздуха с улицы и позволяет охлаждать салон уже имеющимся внутри воздуха. Это помогает кондиционеру работать быстрее и с меньшей нагрузкой, особенно после того, как температура в авто уже снизилась.

Кнопка рециркуляции воздуха. Фото: melburymotorcompana

Впрочем, эксперты советуют не включать его сразу после того, как вы сели в раскаленную машину. В жару температура в салоне может достигать 60 градусов, и сначала лучше выпустить горячий воздух — открыть окна или двери, создав сквозняк. Только после этого стоит включать кондиционер и активировать рециркуляцию.

Когда ее лучше включать

Эффективнее всего эта кнопка работает тогда, когда в салоне уже относительно прохладно. Так кондиционер не тянет горячий воздух извне, а поддерживает комфортную температуру внутри. Именно поэтому во многих авто рециркуляция включается автоматически на максимальном охлаждении.

Также этот режим полезен в пробках, туннелях или на парковках, где воздух может быть загрязнен выхлопными газами. Рециркуляция снижает попадание неприятных запахов и пыли в салон.

Зимой рециркуляцию используют реже, ведь она может способствовать запотеванию окон. В холодное время года эффективнее подавать свежий воздух извне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой подержанный автомобиль лучше не покупать.