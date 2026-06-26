Чому кондиціонер в машині працює гірше: винна одна кнопка

Ця помилка водіїв влітку робить поїздку значно менш комфортною

У кожному автомобілі є кнопка, яку багато водіїв натискають "на автоматі", навіть не задумуючись про наслідки. Влітку вона може як пришвидшити охолодження салону, так і навпаки — зробити роботу кондиціонера менш ефективною.

Йдеться про рециркуляцію повітря. Ця кнопка є майже в кожному авто, але не всі розуміють, коли саме її варто вмикати, а коли краще вимкнути, як написали в "realitatea".

Функція рециркуляції перекриває доступ гарячого повітря з вулиці та дозволяє охолоджувати салон уже наявним всередині повітрям. Це допомагає кондиціонеру працювати швидше та з меншим навантаженням, особливо після того, як температура в авто вже знизилась.

Кнопка рециркуляції повітря. Фото: melburymotorcompanу

Втім, експерти радять не вмикати її одразу після посадки в розпечене авто. У спеку салон може нагріватися до 60 градусів, і спочатку краще випустити гаряче повітря — відкрити вікна або двері, створивши протяг. Лише після цього варто запускати кондиціонер і активувати рециркуляцію.

Коли її найкраще вмикати

Найефективніше ця кнопка працює тоді, коли в салоні вже відносно прохолодно. Так кондиціонер не тягне гаряче повітря ззовні, а підтримує комфортну температуру всередині. Саме тому в багатьох авто рециркуляція вмикається автоматично на максимальному охолодженні.

Також цей режим корисний у заторах, тунелях або на паркуваннях, де повітря може бути забрудненим вихлопними газами. Рециркуляція зменшує потрапляння неприємних запахів і пилу в салон.

Взимку ж рециркуляцію використовують рідше, адже вона може сприяти запотіванню вікон. У холодну пору року ефективніше подавати свіже повітря ззовні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який вживаний автомобіль краще не купувати.