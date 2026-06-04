Отказывайтесь, если увидели это в объявлении: какой подержанный автомобиль лучше не покупать

Многие теряют голову из-за эмоций перед покупкой машины

К покупке подержанного автомобиля на онлайн-площадках нужно подходить с осторожностью из-за риска обмана. К счастью, существуют признаки, по которым можно вычеслить мошенников.

"Телеграф", ссылаясь на издание Motoryzacja Interia, рассказывает о том, какой критический нюанс должен заставить вас отменить сделку. Как отмечают автоэксперты, один из самых быстрорастущих методов мошенничества — это полностью фиктивные объявления. В них могут быть настоящие фотографии, подробное описание, и заманчивая цена, но автомобиль либо не существует, либо не принадлежит продавцу.

"Продавец называет правдоподобные причины невозможности личной встречи, обычно из-за того, что он находится за границей, в командировке или в отпуске. Он предлагает перевести деньги на ваш счет перед получением автомобиля — конечно, не всю сумму, а только часть в качестве задатка. Думаете, нет людей, которые, увидев объявление о машине своей мечты, не теряют рассудок и не "бронируют" таким образом фиктивный автомобиль? Напротив, эмоциональная покупка (а для некоторых покупка автомобиля именно так и выглядит) часто заслоняет реальную картину и снижает нашу бдительность", — объясняют авторы материала.

Правило простое: если вы не можете осмотреть машину лично и протестировать её, не давайте никаких денег.

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone.