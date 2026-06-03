Услышали это перед покупкой авто - отказывайтесь: эксперты назвали самый важный рэдфлаг

Риск ошибки при игнорировании правил слишком велик

Покупка б/у машины — та еще лотерея, где без должной подготовки и максимальной концентрации не обойтись. К счастью, вычислить проблемный автомобиль можно по нескольким явным признакам, которые служат сигналом для отмены сделки.

"Телеграф", ссылаясь на издание Motoryzacja Interia, рассказывает о том, какой критический нюанс должен заставить вас развернуться и уйти во время осмотра машины с пробегом. По словам экспертов, отсутствие тест-драйва — это явный "рэдфлаг" для сделки.

"Покупка автомобиля без тест-драйва — это как подписание договора вслепую. Риск слишком велик", — отмечается в статье.

На что обратить внимание во время поездки:

Автомобиль должен уверенно держать траекторию — любое отклонение в сторону может указывать на проблемы с геометрией подвески или предыдущие повреждения;

Коробка передач должна работать плавно, без рывков или чрезмерного сопротивления при переключении передач;

Оцените работу двигателя — плавно ли он разгоняется, не дергается ли и не издает ли каких-либо необычных звуков;

Стоит прислушаться к подвеске (особенно при движении по неровностям) и проверить эффективность тормозов;

Система рулевого управления также важна — рулевое колесо не должно вибрировать или иметь заметный люфт;

Обратите внимание на электронику и оборудование (даже незначительные неполадки могут сигнализировать о более серьезных проблемах).

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone.