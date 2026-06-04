Главный "редфлаг" при покупке авто: услышав это от продавца, бегите без раздумий

Цена — первое, на что необходимо обратить внимание

Выбор подержанного автомобиля часто напоминает игру в рулетку, где на кону стоят немалые деньги. Благо, существуют явные признаки, заметив которые, от покупки машины стоит отказаться без лишних раздумий.

"Телеграф", ссылаясь на издание Motoryzacja Interia, рассказывает о том, какой критический нюанс должен заставить вас отменить сделку. Самое первое, на что необходимо обратить внимание, по мнению автоэкспертов, — это цена.

Чаще всего, если автомобиль значительно дешевле, чем аналогичные объявления, на то есть причина. Либо он находится в худшем состоянии, чем указано в описании, либо объявление просто фейковое.

"Сочетание привлекательной цены и нехватки времени особенно опасно. Фразы вроде "Мне нужно продать сегодня" или "У меня есть несколько заинтересованных покупателей" — это методы давления, призванные убедить покупателей отказаться от тщательного осмотра автомобиля", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone.