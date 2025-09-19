В Днепре про этот пляж многие не знают: что было на месте "Паруса" до начала его строительства

Пляж на берегу Днепра был очень популярным

Гостиница "Парус" в Днепре так и не была введена в эксплуатацию, хотя ее строительство началось еще в 1975 году. Недостроенное 32-этажное здание на набережной стало узнаваемым символом города. Но мало кто помнит, что до появления этого бетонного гиганта на его месте находился популярный городской пляж.

Площадку под будущий отель начали готовить в начале 1970-х. Для укрепления берега здесь намыли песок, и прежде чем начались строительные работы, на этом месте образовался просторный песчаный участок. Он быстро превратился в стихийный пляж, который жители города выбирали для отдыха. Люди приходили сюда купаться в Днепре, загорать и проводить летние дни у воды.

Песчасный пляж на берегу Днепра называли "Каракумы"

Пляж получил неофициальное название "Каракумы" — из-за песчаных горок, на которых особенно любили играть дети. Среди местных он также был известен как "собачий пляж". Днепряне вспоминают, что школьники после уроков бежали сюда искупаться, а летом на воде у берега стояли корабли "Детской флотилии". На этих судах проходили практику юные воспитанники, пока позже их база не переместилась на Красный Камень.

Начало строительства гостиницы "Парус" в Днепре

В 1972 году началась разработка проекта гостиницы "Парус", а уже в 1975-м стартовало строительство. С этого момента пляж перестал существовать, уступив место стройке, которая так и не была завершена.

