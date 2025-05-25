Это место в Днепре не дает покоя любителям мистики: что скрывает Монастырский остров

Монастырский остров — особое место на карте Днепра

Монастырский остров в Днепре — это место, где природа и история сплелись вместе и атмосферу романтики и загадки. Расположенный всего в 50 метрах от правого берега реки, этот небольшой клочок земли длиной около 1,5 км и шириной 250 м стал одним из самых притягательных уголков города. Остров манит не только своей красотой, но и аурой мистики. Легенды о древних монахах, князьях и даже скифских святилищах придают ему особый шарм.

Первое упоминание о Монастырском острове встречается легенде, изложенной архиепископом Феодосием (Макаревским). В 870 году византийские монахи основали на острове монастырь. Говорят, что в 957 году здесь останавливалась княгиня Ольга, а в 988 году — князь Владимир. В XIII веке обитель якобы разрушили татары, оставив после себя лишь предания. Именно эта история дала острову первое название — Монастырский.

Хотя более правдоподобной считается версия, что в XVI веке остров принадлежал Киево-Печерскому монастырю, а в XVIII — Пустынно-Николаевскому. Позже остров оказался во владении есаула Лазаря Глобы, а в 1780-х стал собственностью князя Потемкина. С конца XVIII века остров переходил от одного частного владельца к другому.

На протяжении XIX века он использовался преимущественно для добычи гранита. Несмотря на близость к центру города, остров считался частной загородной территорией и долгое время оставался за городской чертой.

Настоящие перемены начались на рубеже XX века. Богомолов построил здесь дачу, позже его вдова Елена Богомолова попыталась организовать дачный посёлок, распродала участки, устроила карьер с щебнедробильным заводом. В 1910 году здесь открылся екатеринославский яхт-клуб. Постепенно возникло поселковое общество, которое добилось включения острова в городскую черту.

В 1913 году началось строительство Мерефо-Херсонской железной дороги и моста через Днепр. Остров стал опорой для проекта: здесь планировали сделать въезд на нижний ярус моста и построить виадук для связи с берегом. Впервые в истории у острова появилась постоянная переправа — временный деревянный мост. После прихода советской власти остров национализировали. В 1926 году его переименовали в "остров Комсомольцев". Дачный посёлок просуществовал до 1930-х годов: в 1930–1932 годах здесь даже строили жильё для рабочих моста, мастерские и бетонный завод. Но после завершения строительства посёлок ликвидировали, а в 1932 году из-за подъёма уровня Днепра, вызванного ДнепроГЭСом, низинная часть острова ушла под воду.

Монастырский остров и Мерефо-Херсонский мост

Новая глава началась в 1950-х. В 1956 году остров объединили с парком имени Тараса Шевченко, построив пешеходный мост, расселив жителей и расчистив территорию. Здесь появился гигантский памятник Тарасу Шевченко, а затем — городской пляж. Подвесная канатная дорога, проложенная в конце 1960-х, добавила острову популярности как месту отдыха. На Монастырском острове были зоопарк (закрыт в 2017 году), аквариум пресноводных рыб и террариум. На правом берегу острова — лодочные базы и яхт-стоянки, а у пешеходного моста шумит искусственный водопад "Порог Ревущий" высотой 17 метров.

Установленный на острове памятник Шевченко один из самых больших в Украине

Монастырский остров окутан мифами. Одни считают его священной столицей скифов, другие верят, что здесь бывали Заратустра и апостол Андрей Первозванный. Легенда о монастыре IX века, где княгиня Ольга пережидала бурю, добавляет романтики. Есть версии, что на этом месте могло стоять языческое святилище, позже ставшее христианским очагом. Исследователи паранормального называют остров "энергоинформационной зоной" с таинственными подземными объектами и переходами в иные измерения.

Монастырский остров — это не просто точка на карте Днепра, а место, где оживают история и легенды. Сегодня это уголок для прогулок и размышлений, где каждый найдёт что-то своё: будь то романтика закатов над Днепром или отголоски мистического прошлого.