Дача или поводок могут стать пыткой: как понять, что ваш кот ненавидит улицу

Как обезопасить кота во время прогулок на природе

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Летом многих кошек вывозят на дачу, а осенью возвращают обратно в квартиру. Ветеринар рассказал, возникает ли у животных стресс от такого изменения обстановки и как его распознать.

Об этом "Телеграфу" рассказал фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог и преподаватель Ветеринарного колледжа Зоолюкс Илья Лебедев.

Не все коты одинаково воспринимают улицу

Специалист объяснил, что своей территорией кот считает то место, где проводит больше времени. Поэтому прогулки на природе, например на даче, подходят не каждому любимцу.

"С точки зрения психологии кошек, как правило, своей территорией считается та часть, на которой они находятся больше всего. Прогулки на природе, например на даче, на каких-то открытых участках, не всем котикам подходят. Это зависит не от породы, это зависит от индивидуальных особенностей", — сказал Илья Лебедев.

Илья Лебедев

По его словам, некоторым животным улица нравится: там много травы, деревьев и места для движения. Таким котам можно разнообразить жизнь прогулками. Остальные же чувствуют себя хорошо только в квартире и боятся даже выходить в коридор.

Стресс и безопасность – главные факторы

Врач отметил, что любое изменение привычной среды для чувствительных кошек становится серьезным испытанием. Эта тема настолько широка, что заслуживает отдельного разговора.

"Стресс для кошек — это вообще отдельная тема, о ней можно говорить прямо часами, но здесь стоит оценивать индивидуальные особенности любимца, его предпочтения и не забывать очень важный момент — это о безопасности и защите", — подчеркнул специалист.

Ветеринар напомнил о разнице в рисках для здоровья:

домашние кошки меньше контактируют с паразитами, хотя риск все равно не нулевой;

гуляющие на улице животные сталкиваются с паразитами значительно чаще.

Поэтому кошкам, которые выходят на улицу, обязательно требуются регулярные обработки, вакцинация и ежедневный осмотр шерсти после прогулки на наличие клещей или других паразитов.

Прогулка на поводке — не для каждого кота

Отдельно врач обратил внимание на комбинированный вариант, когда домашнего кота, живущего в квартире, внезапно вывозят в парк, одевают поводок и пытаются гулять с ним как с собакой.

"Отдельным вариантом являются комбинированные прогулки, когда владельцы берут в парк. В общем-то он живет в квартире, а здесь бабах его в парк повезли, надели на него поводок и пытаются с ним гулять как с собачкой. Это тоже не всем подходит. Поэтому здесь нужно оценивать индивидуальные особенности", — заметил Илья Лебедев.

По словам специалиста, такой формат общения с природой не нов и существует давно, однако подходит только отдельным котам, а не всем животным в целом.

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