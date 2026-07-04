Дача або шлейка можуть стати тортурами: як зрозуміти, що ваш кіт ненавидить вулицю

Як убезпечити кота під час прогулянок на природі

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Влітку багатьох котів вивозять на дачу, а восени повертають назад у квартиру. Ветеринар розповів, чи виникає у тварин стрес від такої зміни обстановки і як його розпізнати.

Про це "Телеграфу" розповів фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог та викладач Ветеринарного коледжу Зоолюкс Ілля Лєбєдєв.

Не всі коти однаково сприймають вулицю

Фахівець пояснив, що своєю територією кіт вважає те місце, де проводить найбільше часу. Тому прогулянки на природі, наприклад, на дачі, підходять не кожному улюбленцю.

"З погляду психології котів, зазвичай, своєю територією вважається та частина, на котрій вони знаходяться найбільше. Прогулянки в живій місцевості, на дачі, на якихось відкритих ділянках, не всім котикам підходять. Це залежить не від породи, це залежить від індивідуальних особливостей", — розповів Ілля Лєбєдєв.

Ілля Лєбєдєв

За його словами, деяким тваринам вулиця подобається: там багато трави, дерев і місця для руху. Таким котам можна урізноманітнити середовище прогулянками. Інші ж почуваються добре тільки у квартирі та бояться навіть виходити в коридор.

Стрес і безпека — головні фактори

Лікар зазначив, що будь-яка зміна звичного середовища для чутливих котів стає серйозним випробуванням. Ця тема настільки широка, що заслуговує на окрему розмову.

"Стрес для котів — це взагалі окрема тема, про неї можна розмовляти прямо годинами, але тут варто оцінювати індивідуальні особливості улюбленця, його вподобання і не забувати дуже важливий момент — це про безпеку і захист", — підкреслив фахівець.

Ветеринар нагадав про різницю в ризиках для здоров'я:

домашні коти менше контактують із паразитами, хоча ризик все одно не нульовий;

тварини, які гуляють на вулиці, стикаються з паразитами значно частіше.

Тому котам, які виходять надвір, обов'язково потрібні регулярні обробки, вакцинація та щоденний огляд шерсті після прогулянки на наявність кліщів чи інших паразитів.

Прогулянка на шлейці — не для кожного кота

Окремо лікар звернув увагу на комбінований варіант, коли домашнього кота, який живе у квартирі, раптово вивозять у парк, одягають шлейку і намагаються гуляти з ним як із собакою.

"Окремим варіантом є комбіновані прогулянки, коли власники беруть у парк. Загалом він живе у квартирі, а тут бабах його в парк повезли, вдягнули на нього шлейку, повідець і намагаються з ним гуляти як з собачкою. Це теж не всіх підходить. Тому тут потрібно оцінювати індивідуальні особливості", — зауважив Ілля Лєбєдєв.

За словами фахівця, такий формат спілкування з природою не новий і існує давно, проте підходить лише окремим котам, а не всім тваринам загалом.

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