Они воруют котов и не боятся людей: шакал "покорил" ранее запрещенную для себя часть Украины

Хищник вітесняет с территории другие виды

В Чернобыльской зоне впервые официально зафиксировали шакала обыкновенного (золотистого). В июне 2026 года на обочине автодороги между городами Чернобыль и Припять обнаружили сбитого автомобилем хищника.

Об этом сообщили на сайте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Отмечается, что эта находка стала важным подтверждением присутствия вида на территории заповедника, так как раньше его фиксировали только с помощью фотоловушек, следов и визуальных наблюдений.

Шакал золотистый. Фото: zapovidnyk.org.ua

Животное погибло под колесами авто. Фото: zapovidnyk.org.ua

"Шакал занимает экологическую нишу между волком и лисой. Присутствие этого животного в Чернобыльском заповеднике может несколько уменьшить численность лисы и уссурийского енота (енотовидной собаки). Его появление, без сомнения, изменит ситуацию. Однако это некатастрофично. Как известно, лиса и уссурийский енот являются основными переносчиками бешенства", — пояснили в заповеднике.

Следы шакала. Фото: zapovidnyk.org.ua

Чем опасны шакалы для Украины

Число шакалов в Украине, как и по всей Европе, увеличивается. Хищник не редкость на юге, в западных и северных областях Украины. Больше представителей этого вида в южных регионах: Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко рассказал "Телеграфу", что увеличение популяции шакалов в Украине может представлять угрозу даже для домашних животных и любимцев. Эти хищники живут стаями и вытесняют других мясоедных из ареала. Они могут схватить во дворе кур, кроликов или даже кошек, и не боятся людей.

Кроме того, шакалы уничтожают гнезда с птенцами, молодняком и т.д. Они вытесняют с территории другие виды.

Как отличить шакала от волка

Николай Роженко объяснил, что эти два животных очень сильно отличаются, спутать их невозможно. Шакалы намного меньше по размеру у них тонкие ноги и черная кисть на конце хвоста.

Главное отличие – размер. Шакал – это собака весом примерно 15 кг. При этом средний вес волков 40-50 кг, а самые большие особи могут достигать 70-80 кг.

Как отличить шакала от волка. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, также Роженко рассказал "Телеграфу", может ли шакал напасть на человека. По его словам, здоровые шакалы избегают людей, но больное бешенством животное может броситься и на человека.