Только настоящие киноманы угадают этот фильм по одной цитате: вы ее слышали и не раз
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Проверьте свою память
В украинского и мирового кино есть немало фраз, которые навсегда остались в памяти зрителей. Некоторые реплики стали настолько известны, что их цитируют даже люди, которые могли не видеть саму картину.
"Телеграф" предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете легендарные фильмы, и угадать картину только по одной фразе.
Угадайте фильм по цитате
"Я тебе породив — я тебе й уб’ю!"
С какой ленты эта известная фраза?
- "Тарас Бульба"
- "Пропала грамота"
- "Вогнем і мечем"
- "Захар Беркут"
Правильный ответ
Эта цитата звучит в фильме "Тарас Бульба". Ее говорит главный герой своему сыну Андрею после того, как тот изменяет отцу и казакам.
Реплика стала одной из самых узнаваемых в славянском кино и со временем превратилась в крылатое выражение, которое используют даже вне фильма.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о самом ярком украинском синониме к слову "гулянки".