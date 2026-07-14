Укр

Только настоящие киноманы угадают этот фильм по одной цитате: вы ее слышали и не раз

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинские фильмы Новость обновлена 14 июля 2026, 15:19
Украинские фильмы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проверьте свою память

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В украинского и мирового кино есть немало фраз, которые навсегда остались в памяти зрителей. Некоторые реплики стали настолько известны, что их цитируют даже люди, которые могли не видеть саму картину.

"Телеграф" предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете легендарные фильмы, и угадать картину только по одной фразе.

Угадайте фильм по цитате

"Я тебе породив — я тебе й уб’ю!"

С какой ленты эта известная фраза?

  • "Тарас Бульба"
  • "Пропала грамота"
  • "Вогнем і мечем"
  • "Захар Беркут"

Правильный ответ

Эта цитата звучит в фильме "Тарас Бульба". Ее говорит главный герой своему сыну Андрею после того, как тот изменяет отцу и казакам.

Реплика стала одной из самых узнаваемых в славянском кино и со временем превратилась в крылатое выражение, которое используют даже вне фильма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о самом ярком украинском синониме к слову "гулянки".

Теги:
#Фильм #Украинское кино #Цитата