Только настоящие киноманы угадают этот фильм по одной цитате: вы ее слышали и не раз

Проверьте свою память

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В украинского и мирового кино есть немало фраз, которые навсегда остались в памяти зрителей. Некоторые реплики стали настолько известны, что их цитируют даже люди, которые могли не видеть саму картину.

"Телеграф" предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете легендарные фильмы, и угадать картину только по одной фразе.

Угадайте фильм по цитате

"Я тебе породив — я тебе й уб’ю!"

С какой ленты эта известная фраза?

"Тарас Бульба"

"Пропала грамота"

"Вогнем і мечем"

"Захар Беркут"

Правильный ответ

Эта цитата звучит в фильме "Тарас Бульба". Ее говорит главный герой своему сыну Андрею после того, как тот изменяет отцу и казакам.

Реплика стала одной из самых узнаваемых в славянском кино и со временем превратилась в крылатое выражение, которое используют даже вне фильма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о самом ярком украинском синониме к слову "гулянки".