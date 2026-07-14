Лише справжні кіномани вгадають цей фільм за однією цитатою: ви її чули й не раз

Перевірте свою пам'ять

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Українське та світове кіно має чимало фраз, які назавжди залишилися в пам’яті глядачів. Деякі репліки стали настільки відомими, що їх цитують навіть люди, які могли не бачити саму стрічку.

"Телеграф" пропонує перевірити, наскільки добре ви знаєте легендарні фільми, і вгадати картину лише за однією фразою.

Вгадайте фільм за цитатою

"Я тебе породив — я тебе й уб’ю!"

З якої стрічки ця відома фраза?

"Тарас Бульба"

"Пропала грамота"

"Вогнем і мечем"

"Захар Беркут"

Правильна відповідь

Ця цитата звучить у фільмі "Тарас Бульба". Її промовляє головний герой до свого сина Андрія після того, як той зраджує батька та козаків.

Репліка стала однією з найвпізнаваніших у слов’янському кіно й з часом перетворилася на крилатий вислів, який використовують навіть поза межами фільму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найяскравіший український синонім до слова "гулянки".