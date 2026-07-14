Точно не "благодарю" или "велике дякую": как правильно благодарить на украинском

Правильно выражать благодарность на украинском можно десятками способов

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Казалось бы, поблагодарить – одна из самых простых вещей в повседневном общении. Однако даже в нескольких привычных фразах многие украинцы бессознательно допускают ошибки.

Некоторые изречения, которые мы слышим каждый день, языковеды советуют заменить естественными украинскими соответствиями. В сообщении сообщества "Мова – ДНК нації" в соцсети X напомнили, какие слова следует использовать, а от которых лучше отказаться.

Як дякувати українською?



▪️ Дякую! Спасибі!

▪️ Дякую тобі (а не «тебе»)!

▪️ Щиро дякую! Щиро вдячний(а)!

▪️ Ґречно / уклінно / красно / сердечно дякую!

▪️ Ми дуже вдячні! Глибоко / вельми вдячні!



Вживати «благодарю», «величезне / велике дякую», не варто, бо це росіянізми. pic.twitter.com/NcIluycHZf — Мова – ДНК нації (@Mova_ukr) March 17, 2023

Самыми распространенными и правильными формами являются "Дякую!", "Спасибі!", "Дякую тобі" (а не "дякую тебе"), "Щиро дякую!", "Щиро вдячний" или "Щиро вдячна". Также уместно сказать "Ґречно дякую", "Красно дякую", "Сердечно дякую", "Уклінно дякую", "Ми дуже вдячні", "Глибоко вдячні" или "Вельми вдячні".

В то же время языковеды советуют избегать слов "благодарю", а также выражений "велике дякую" или "величезне дякую" ведь они являются русскими.

Кроме того, как ранее писал "Телеграф", литературная редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз также добавила варианты вместо "велике дякую". В этом случае лучше использовать естественные для украинского языка варианты: "дуже дякую", "ґречно дякую", "красно дякую" и т.д.

Напомним так же, как правильно прощаться на украинском языке.