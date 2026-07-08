Пора забыть о "пока": как правильно прощаться на украинском

Для прощания можно выбрать множество естественных высказываний

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В повседневном общении украинцы часто используют слова, которые пришли из других языков, хотя в украинском есть немало собственных красивых вариантов.

Одним из таких примеров является русское "пока", которое легко заменить естественными украинскими фразами. Как отмечают в сообществе "Рух "За мову" на Facebook-странице, есть 12 вариантов, как можно проститься с человеком.

Например, можно сказать "до побачення/побачимося", "до зустрічі/зустрінемося", "до зв’язку/зв’яжемося" или "до завтра/вечора" или "спишемося/зіздзвонимося". Для близкого общения также часто используют короткое "па-па", распространенное, в частности, в западных регионах Украины.

Если хочется добавить пожелания во время прощания, можно сказать "щасливо", "усього найкращого", "хай щастить", "бувайте здорові" или "щасливої дороги" или "успіхів".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему выражение "велике дякую" считают неудачным вариантом и какие украинские слова лучше использовать для благодарности. Есть немало естественных фраз, звучащих искренне и соответствующих нормам украинского языка.