Не все знают это украинское слово. Самый яркий синоним к "гулянке"

Украинский язык имеет немало колоритных слов. Одно из них – "дефіляда", не каждый знает, что оно означает.

Дефіляда – это пир, забава, торжественное действо. Также применяется в значении гулянка, громкий праздник с веселой компанией, угощением и музыкой.

Это слово чаще можно услышать в западной части Украины. Вероятно, оно возникло от слова "дефиле". Оно имеет схожее значение, но может означать и показ модных коллекций на подиуме.

В одном из своих произведений слово "дефіляда" использовал выдающийся украинский писатель, общественный и политический деятель, адвокат и публицист Андрей Чайковский (1857-1935). Речь идет о произведении "Спомини", описывающем торжественное открытие спортивных соревнований.

Рівним кроком увійшли на площу Сокола-Батька відділи спортовців. Клуб за клубом, жінки й чоловіки… Ще раз дефіляда перед публікою, і змагання відкриті Андрей Чайковский

Есть и другие примеры из литературы:

Ото було, як яка дефіляда урочиста, то повсідаються сотники, хорунжі, полковники та отамани на першім ряду та починають диспути. (Г. Тарасюк)

Завтра я мушу їхати на Київ, а потім далі на Москву. Дефіляда ж бо за тиждень!. (В. Кожелянко)

А еще это яркое слово есть даже в названии книги – "Дефіляда в Москві", это роман украинского писателя Василия Кожелянко (последняя цитата из примеров из литературы именно из нее). Написана книга в 1995—1997 годах в жанре исторической или альтернативной фантастики. Автор создал своеобразную историческую реконструкцию событий, которые могли бы происходить в Украине и рядом с ней при некоторых обстоятельствах.

Обложка книги "Дефіляда в Москві"

