Украинцу насчитали 32 тысячи долга за газ: как он смог его аннулировать

Мужчина доказал в суде, что исправно оплачивал счета, а долг возник из-за некорректного учета потребленного газа

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Украинцу, регулярно оплачивающему счета за газ, неожиданно насчитали более 32 тысяч гривен долга и пригрозили отключением от газоснабжения. Однако он не согласился с такими начислениями и обратился в суд.

"Телеграф" проанализировал решение Ровенского апелляционного суда и расскажет, как мужчина добился аннулирования долга.

Суд принял сторону потребителя

Как установил суд, в начале 2025 года потребитель получил уведомление от ООО "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" о якобы накопившемся долге в размере 32 306 гривен за период с мая 2022-го до конца 2024 г. Кроме того, его предупредили о возможном принудительном прекращении газоснабжения.

Мужчина заявил, что ежемесячно передавал показатели счетчика и своевременно оплачивал потребленный газ. В подтверждение он предоставил абонентскую книгу и платежные квитанции. Суд установил, что эти документы соответствуют фактическим объемам потребления и осуществленным платежам.

В ходе разбирательства выяснилось, что за июнь 2022 года оператор газораспределительной системы передал поставщику данные о потреблении более 4 тысяч кубометров газа, хотя по показателям счетчика мужчина использовал лишь 36 кубометров.

Никаких доказательств того, что потребитель действительно использовал такой огромный объем газа, ответчики предоставить не смогли.

Суд обратил внимание, что обращения потребителя с просьбой скорректировать показатели счетчика фактически остались без рассмотрения. Кроме того, оператор газораспределительной системы не смог объяснить, на основании каких расчетов были сформированы спорные объемы потребления за 2022-2023 годы.

В результате суд обязал произвести перерасчет стоимости газа за период с мая по декабрь 2022 года на основании фактических показателей счетчика, а также отменил решение о принудительном прекращении газоснабжения. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, отклонив жалобы "Нефтогаза" и оператора газораспределительной системы.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", мужчина сорвал пломбу на счетчике газа и заплатит кругленькую сумму: что решил суд.