Українцю нарахували 32 тисячі боргу за газ: як він зміг його анулювати

Чоловік довів у суді, що справно оплачував рахунки, а борг виник через некоректний облік спожитого газу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українцю, який регулярно оплачував рахунки за газ, несподівано нарахували понад 32 тисячі гривень боргу та пригрозили відключенням від газопостачання. Однак він не погодився з такими нарахуваннями і звернувся до суду.

"Телеграф" проаналізував рішення Рівненського апеляційного суду і розповість, як чоловік домігся анулювання боргу.

Суд став на бік споживача

Як встановив суд, на початку 2025 року споживач отримав повідомлення від ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" про борг у розмірі 32 306 гривень, який нібито накопичився за період із травня 2022-го до кінця 2024 року. Крім того, його попередили про можливе примусове припинення газопостачання.

Чоловік заявив, що щомісяця передавав показники лічильника та своєчасно оплачував спожитий газ. На підтвердження він надав абонентську книжку і платіжні квитанції. Суд встановив, що ці документи відповідають фактичним обсягам споживання та здійсненим платежам.

Під час розгляду справи з'ясувалося, що за червень 2022 року оператор газорозподільної системи передав постачальнику дані про споживання понад 4 тисяч кубометрів газу, хоча за показниками лічильника чоловік використав лише 36 кубометрів.

Жодних доказів того, що споживач справді використав такий величезний обсяг газу, відповідачі надати не змогли.

Також суд звернув увагу, що звернення споживача з проханням скоригувати показники лічильника фактично залишилися без розгляду. Крім того, оператор газорозподільної системи не зміг пояснити, на підставі яких розрахунків було сформовано спірні обсяги споживання за 2022–2023 роки.

У результаті суд зобов'язав провести перерахунок вартості газу за період із травня по грудень 2022 року на підставі фактичних показників лічильника, а також скасував рішення про примусове припинення газопостачання. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, відхиливши скарги "Нафтогазу" та оператора газорозподільної системи.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", чоловік зірвав пломбу на лічильнику газу та заплатить кругленьку суму: що вирішив суд.