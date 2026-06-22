Тариф на газ держат, но ... Какие коммунальные услуги могут резко подорожать в Украине

Часть тарифов остается вне государственных ограничений

Несмотря на фиксированные тарифы на газ и электроэнергию, расходы украинцев на коммунальные услуги могут возрасти уже в следующем отопительном сезоне. Эксперты объясняют, что часть тарифов остается в сфере ответственности местных властей.

"Телеграф" подробно общался с экспертами о тарифах в материале: Цена 7,96 грн больше не реальна? Что будет с тарифами на газ и почему на самом деле вырастут платежки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев подчеркнул, что в сферу полномочий органов местного самоуправления входит:

стоимость централизованного теплоснабжения (ограничена мораторием)

обслуживание домов

вывоз мусора

прочие коммунальные платежи.

"Вполне возможно, что эти составляющие оплаты в следующем отопительном сезоне возрастут. И здесь все будет определяться политикой именно органов местного самоуправления", — отмечает Рябцев.

И если на услуги газоснабжения, теплоснабжения и горячей воды действует мораторий на повышение тарифа, то другие коммунальные платежи, в частности стоимость холодной воды, может расти. К примеру, в Запорожье тариф на холодную воду и водоотвод в июне существенно вырос примерно в 2,5 раза (69,37 грн за куб).

Напомним: государство зафиксировало цену на газ (7,96 грн за кубометр) и электроэнергию (4,32 грн за 1 кВтч). В настоящее время о пересмотре этих тарифов не сообщается.

Ранее "Телеграф" рассказывал об обсуждении повышения зафиксированного тарифа на электроэнергию для части населения. В то же время, подобное решение не внедряют на государственном уровне.