Наследство с долгами: кого могут обязать вернуть деньги

Верховный Суд поставил точку в деле о взыскании долга с детей умершего заемщика

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После смерти должника многие считают, что долг автоматически исчезает вместе с ним. Однако он может "лечь" на плечи наследника.

Верховный Суд принял решение по делу о взыскании почти 40 тысяч долларов США, которые отец наследницы не вернул по договору займа, сообщает "Судебно-Юридическая газета".

Суд отметил, что после смерти человека его имущественные обязательства, которые не прекратились, переходят к наследникам. В то же время их ответственность не является неограниченной — они отвечают только в пределах стоимости имущества, полученного в наследство.

Спор возник в связи с договором займа, заключенным в 2012 году. Заемщик получил 39 680 долларов США, однако деньги в установленный срок не вернул, а впоследствии скончался. Право требования по этому долгу ранее было передано другому лицу по договору цессии.

Долг умершего может перейти к его наследникам. Фото: РБК-Украина

После открытия наследства кредитор обратился с требованиями к наследственному имуществу, а позже подал иск в суд. Он просил взыскать более 49 тысяч долларов США, однако суды подтвердили лишь доказанную документами сумму — 39 680 долларов США.

Наследница не согласилась с решением и обжаловала его в кассационном порядке. Она утверждала, что факт получения займа не подтверждён надлежащими доказательствами, а документы не могут служить основанием для взыскания долга.

Однако Верховный Суд оставил решения предыдущих инстанций без изменений. Суд установил, что договор займа был заключён, средства были фактически переданы, право требования перешло к новому кредитору, а наследница приняла наследство.

Отдельно суд подчеркнул, что кредитор не ограничен лишь возможностью обращения взыскания на наследственное имущество. Он может выбрать другой эффективный способ защиты своих прав, в частности требовать взыскания долга с наследника.

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