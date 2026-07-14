Он сорвал пломбу на счетчике газа и заплатит кругленькую сумму: что решил суд

Суд принял очень "болезненное" решение для кошелька нарушителя

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Житель Кривого Рога, сорвавший пломбу на газовом кране и самовольно возобновивший газоснабжение, заплатит более 18 тысяч гривен штрафа.

Более подробно о том, почему так произошло, расскажет "Телеграф" со ссылкой на решение суда.

В 2022 году газовщики прекратили подачу газа в дом жителя Кривого Рога и опломбировали входной кран. Во время проверки в сентябре 2025 года они обнаружили, что пломба сорвана, кран открыт, а газ снова поступает в дом. Счетчик также показал, что за это время было использовано около 3 тысяч кубометров газа.

После проверки оператор ГРМ доначислил мужчине стоимость неучтенного газа за шесть месяцев — 18 632,60 грн. Однако в исковом заявлении по технической ошибке указали почти вдвое меньшую сумму — 9 795,62 грн, поэтому суд первой инстанции взыскал именно ее.

Впрочем, позже апелляционный суд пришел к выводу, что все документы подтверждают долг в 18 632,60 грн, а сумма 9 795,62 грн ничем не обоснована. В результате суд изменил решение и постановил взыскать полную сумму доначисления, а также инфляционные потери и 3% годовых.

Эта история является очередным напоминанием о том, что все попытки сэкономить деньги в обход закона всегда плохо заканчиваются.

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