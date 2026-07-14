Где сейчас рэпер Kyivstoner, за которого взялись в России, и что он говорил о войне

В Украине рэпер не живет

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Российские пропагандистские СМИ обвинили украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя Альберт Васильев) в том, что он причастен к подготовке атаки беспилотниками на предприятие военно-промышленного комплекса в Подмосковье. Никаких доказательств для подтверждения этих заявлений российская сторона публично не предоставила.

По версии ФСБ, активно распространяемой российскими СМИ, Kyivstoner якобы был одним из организаторов операции, а его имя уже внесли в российский перечень "террористов и экстремистов". "Телеграф" по этому поводу решил выяснить, где сейчас артист и что он говорит о войне в Украине.

К слову, на обвинение сам рэппер уже успел отреагировать. Kyivstoner выложил состор, где вставил скриншот из российского Telegram-канала и коротко сказал: "что, на**й?". (Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!)

Где сейчас Kyivstoner

В настоящее время Альберт Васильев проживает в Словакии вместе с женой Алиной и маленьким сыном. Семья поселилась недалеко от Братиславы после того, как покинула США, где прожила некоторое время после начала большой войны.

Сейчас артист продолжает сдерживать на платформе Twich и ведет свой блог, где говорит по-русски. Также рэппер продолжает выпускать песни. В 2023 году Kyivstoner выпустил свой первый альбом на украинском языке под названием "Культура Отмены".

Сам рэпер рассказывал, что жизнь в Словакии оказалась для его семьи значительно более комфортной. По его словам, страна дала ощущение стабильности, а также позволила оставаться ближе к Украине и легче организовать поездки по Европе. В интервью Юрию Дудю музыкант говорил, что после завершения войны готов вернуться в Украину "хоть завтра".

Что говорит о войне Kyivstoner

Критиковал мобилизацию

В интервью Юрию Дудю в сентябре 2025 года Kyivstoner заявил, что в Украине происходит "беспредел" со стороны ТЦК и правоохранителей. Он говорил, что знает людей, которые месяцами не выходят из дома из-за страха мобилизации, и призвал власть искать другие способы мотивировать людей вступать в армию.

Критиковал Владимира Зеленского

В том же интервью рэпер заявил, что президент Владимир Зеленский "ему не импонирует". В то же время он подчеркнул, что его негативное отношение к Зеленскому не означает симпатий к Владимиру Путину, которого он назвал человеком, вызывающим у него только злобу.

Считает возврат всех оккупированных территорий маловероятным

В интервью рэпер заявлял, что не верит в полное военное возвращение всех территорий Украины, называя такой сценарий малореалистичным. Также он говорил, что против человеческих потерь.

KYIVSTONER. Фото: скриншот с видео

Скандал из-за слов о военных

Наибольший резонанс вызвало его интервью в 2023 году. Тогда он заявил: "Как я могу идти и отдавать свою жизнь? За что? За дерибан?". Также он сказал: "Не хотите, чтобы я был украинцем — базара ноль. Я американец."

Эти слова многие украинцы восприняли как неуважение к военным, защищающим страну, хотя сам Kyivstoner при этом утверждал, что уважает военных и болезненно переживает гибель своих друзей на фронте.

Также его жена Алина в интервью Анне Олицкой заявляла: " Мы из личного кармана помогаем военным, очень много вещей своих продавали. Альберт очень много денег пересказал ВСУ, тем деткам, которые остались без родителей, кто пострадал. Просто нет смысла кричать об этом в Instagram".

KYIVSTONER с женой Алиной. Фото: instagram.com/kyivstoner

Скандал из-за Басты

В том же интервью он отказался осудить дружбу с российским рэпером Бастой (Василием Вакуленко), который после 2022 года не занял четкую антивоенную позицию. Kyivstoner заявил, что Баста "всегда будет его братом". Это также вызвало критику в Украине.

Kyivstoner и Баста. Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Винник похвастался "вечным" статусом в Украине. Похоже, артист утратил связь с реальностью.