Этот аромат был в доме почти каждой женщины в 60-е годы, а сейчас его ищет молодежь

Этот аромат сдвинул дорогие духи

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Мир парфюмерии постоянно меняется, но некоторые ароматы остаются вне времени. Пока бренды выпускают десятки новинок каждый год, все больше людей возвращаются в проверенную классику. Одним из таких ароматов стал Heno de Pravia – легендарный одеколон, история которого насчитывает более 120 лет.

В последнее время о нем снова заговорили в Испании. Причина проста – мода на легкие, чистые и свежие композиции вернула интерес к аромату, который в свое время был почти в каждом доме.

История Heno de Pravia началась еще в 1903 году. Его создателем стал основатель испанской компании Gal Сальвадор Эчеандия. Во время путешествия по региону Астурия его настолько поразил аромат свежескошенного сена вблизи города Правия, что он решил воспроизвести его в парфюмерной композиции.

Духи Heno de Pravia. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Чем пахнет Heno de Pravia

Главная особенность одеколона – ощущение чистоты и свежести. Композиция открывается цитрусовыми нотами лимона, бергамота и лаванды. В сердце аромата звучат свежее сено, розмарин и герань, а завершают композицию мускус, сандал и янтарь.

духи Heno de Pravia

Почему его снова покупают

Теперь Heno de Pravia переживает новую волну популярности. Многие покупатели называют его запахом детства или вспоминают, что именно таким духом пользовались их бабушки и дедушки.

Несмотря на солидный возраст, аромат и сегодня продается в магазинах, его формула почти не изменилась. Поклонники отмечают не только характерный запах, но и хорошую стойкость – аромат остается на коже и одежде в течение нескольких часов.

Еще одна причина популярности Heno de Pravia – его цена. В отличие от многих культовых духов, которые сегодня стоят сотни евро, этот одеколон остается бюджетным. В испанских магазинах его можно приобрести примерно за 4–5 евро, что делает аромат доступным широкому кругу покупателей.

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