Цей аромат був в домі майже кожної жінки в 60-ті роки, а зараз його шукає молодь

Цей аромат посунув дорогі парфуми

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Світ парфумерії постійно змінюється, але деякі аромати залишаються поза часом. Поки бренди випускають десятки новинок щороку, дедалі більше людей повертаються до перевіреної класики. Одним із таких ароматів став Heno de Pravia — легендарний одеколон, історія якого налічує понад 120 років.

Останнім часом про нього знову заговорили в Іспанії. Причина проста — мода на легкі, чисті та свіжі композиції повернула інтерес до аромату, який свого часу був майже в кожному домі.

Історія Heno de Pravia розпочалася ще у 1903 році. Його творцем став засновник іспанської компанії Gal Сальвадор Ечеандія. Під час подорожі регіоном Астурія його настільки вразив аромат свіжоскошеного сіна поблизу міста Правія, що він вирішив відтворити його у парфумерній композиції.

Парфуми Heno de Pravia. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Чим пахне Heno de Pravia

Головна особливість одеколону — відчуття чистоти та свіжості. Композиція відкривається цитрусовими нотами лимона, бергамота та лаванди. У серці аромату звучать свіже сіно, розмарин і герань, а завершують композицію мускус, сандал і бурштин.

парфуми Heno de Pravia

Чому його знову купують

Зараз Heno de Pravia переживає нову хвилю популярності. Багато покупців називають його запахом дитинства або згадують, що саме таким парфумом користувалися їхні бабусі та дідусі.

Попри солідний вік, аромат і сьогодні продається в магазинах, а його формула майже не змінилася. Шанувальники відзначають не лише характерний запах, а й хорошу стійкість — аромат залишається на шкірі та одязі протягом кількох годин.

Ще одна причина популярності Heno de Pravia — його ціна. На відміну від багатьох культових парфумів, які сьогодні коштують сотні євро, цей одеколон залишається бюджетним. В іспанських магазинах його можна придбати приблизно за 4–5 євро, що робить аромат доступним для широкого кола покупців.

Раніше "Телеграф" розповідав, який аромат зводить жінок з розуму майже 40 років. Його називають вічною класикою.