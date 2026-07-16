Не сахар и не молоко: что добавить в кофе, чтобы он стал более мягким и ароматным

Для многих людей кофе – это не просто напиток, а ежедневный ритуал, помогающий проснуться и настроиться на день.

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Кто-то добавляет молоко, кто-то сахар или сливки, чтобы сделать вкус более мягким. Однако существует еще один простой способ изменить аромат и вкусовые свойства напитка – добавить обычную поваренную соль.

Как пишет издание Express, небольшое количество соли может сделать кофе более сбалансированным. Этот прием особенно подходит тем, кто испытывает чрезмерную горечь даже в качественном кофе. Соль не перебивает аромат напитка, а помогает снизить резкость вкуса и подчеркнуть естественную сладость кофейных зерен.

Специалисты объясняют, что соль влияет на восприятие горьких вкусовых нот и частично может нейтрализовать их. Именно поэтому кофе после такого дополнения кажется более мягким, а его аромат раскрывается лучше. Кроме того, соль способна улучшить вкус воды, используемой для заваривания, ведь ее состав также оказывает влияние на качество готового напитка.

Популярность этот способ приобрел после того, как американский кулинарный эксперт Алтон Браун рассказал о нем в программе Good Eats в 2009 году. Он советовал добавлять небольшое количество соли во время приготовления кофе, чтобы избавиться от лишней горечи и получить более гармоничный вкус.

В то же время, важно не переборщить с количеством. Для эксперимента достаточно добавить буквально щепотку соли в чашку готового кофе или молотого кофе перед завариванием. Избыток соли может испортить напиток и сделать его неестественным по вкусу.

Такой простой трюк может стать альтернативой большому количеству сахара или молока для тех, кто хочет смягчить кофе, не меняя его основной аромат. Иногда именно небольшая деталь помогает раскрыть вкус привычного напитка по-новому.